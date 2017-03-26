Полиция задержала всех сотрудников офиса Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального

 (44)
Телеканал "Дождь"
воскресенье, 26 марта 2017 г. 18:00
Полиция задержала всех сотрудников офиса Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, передает корреспондент Дождя. О задержании также сообщил в твиттере основатель ФБК Алексей Навальный.
A. Navalnas policijos autobuse
© Reuters / Scanpix

Предположительно, сотрудников ФБК везут в ОВД Даниловский.

Среди задержанных — директор фонда Роман Рубанов. «Меня задержали. Говорят мешал эвакуации», — сообщил он в твиттер.

По информации из твиттера Леонида Волкова, полиция задержала участников из-за того, что трансляция была не согласована.

«Майор Шаруха спрашивает: "а ваша трансляция была согласована? а в ней точно не было незаконных призывов? Поедем сейчас в ОВД "Даниловский", поскольку конечно отвечать товарищу майору о "согласованности трансляции" я без адвоката не собираюсь», — пишет он.

В своем фейсбуке журналист также уточнил, что на журналистов планируют возбудить дело по 282 статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«Хмммм. Разжигал неприязнь к коррупционерам? А также хочу посмотреть, как быстро они сделают экспертизу 8 часов эфира», — прокомментировал Волков.

О необходимости согласования веб-трансляций с массовых мероприятий в российском законодательстве не говорится.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Полиция задержала всех сотрудников офиса Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (44)

A. Navalnas policijos autobuse
Полиция задержала всех сотрудников офиса Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, передает корреспондент Дождя. О задержании также сообщил в твиттере основатель ФБК Алексей Навальный.

Федеральные каналы в России проигнорировали митинги против коррупции (32)

Федеральные каналы в России проигнорировали митинги против коррупции
Ни один из федеральных каналов не стал прерывать запланированные передачи, чтобы сообщить о многотысячных антикоррупционных акциях, которые прошли в Москве и в десятках городов по всей стране.

Предвыборная дипломатия: зачем Ле Пен приезжала в Россию (17)

Marine Le Pen ir Vladimiras Putinas
За месяц до президентских выборов во Франции один из кандидатов - лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен - приехала в Москву.

Навальный задержан на марше против коррупции в Москве (156)

A. Navalnas suimamas
В воскресенье, 26 марта, в десятках городов России организованы митинги по следам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о тайных богатствах премьера России Дмитрия Медведева.

В Москве начали задерживать участников антикоррупционной акции (16)

В Москве начали задерживать участников антикоррупционной акции
Сотрудники полиции задержали трех участников несанкционированной акции против коррупции в Москве у станции метро «Белорусская», сообщает корреспондент Дождя.
Facebook друзья
Rambler's Top100