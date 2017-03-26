Полиция задержала всех сотрудников офиса Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального

Предположительно, сотрудников ФБК везут в ОВД Даниловский.

Среди задержанных — директор фонда Роман Рубанов. «Меня задержали. Говорят мешал эвакуации», — сообщил он в твиттер.

По информации из твиттера Леонида Волкова, полиция задержала участников из-за того, что трансляция была не согласована.

«Майор Шаруха спрашивает: "а ваша трансляция была согласована? а в ней точно не было незаконных призывов? Поедем сейчас в ОВД "Даниловский", поскольку конечно отвечать товарищу майору о "согласованности трансляции" я без адвоката не собираюсь», — пишет он.

В своем фейсбуке журналист также уточнил, что на журналистов планируют возбудить дело по 282 статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«Хмммм. Разжигал неприязнь к коррупционерам? А также хочу посмотреть, как быстро они сделают экспертизу 8 часов эфира», — прокомментировал Волков.

О необходимости согласования веб-трансляций с массовых мероприятий в российском законодательстве не говорится.