Полиция задержала руководителя сибирского центра Transparency International

«Избирательная кампания началась. Только что полиция пришла. Увезли в отделение. Говорят, что я еще 8 апреля якобы в несанкционированном митинге», — написал он.

По словам Андрейчука, его сначала доставили в отделение полиции, а потом повезли в суд.

Transparency Interantional в свою очередь сообщает, что на Андрейчука составили протокол по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

В организации заявили, что считают задержание Андрейчука незаконным и будут обжаловать привлечение его к ответственности.

В Барнауле 8 апреля прошел митинг против терроризма. Рядом с ним несколько активистов устроили несанкционированную акцию против коррупции и требовали отставки губернатора Александра Карлина. Акция была пресечена сотрудниками полиции. Около восьми человек были задержаны.