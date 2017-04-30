Полиция задержала пятерых подозреваемых в нападении на Варламова

Телеканал "Дождь"
воскресенье, 30 апреля 2017 г. 13:05
Пятеро подозреваемых в двух нападениях на известного российского блогера Илью Варламова в Ставрополе доставлены в отделение полиции, сообщает управление МВД России по Ставропольскому краю.
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«В настоящее время установлены личности пятерых граждан, которые причастны к нападению на блогера Илью Варламова. Все они доставлены в полицию, где в отношении них принимаются процессуальные действия», говорится в сообщении.

Ранее Варламов сообщил о задержании одного из напавших на него с зеленкой. «Один из нападавших задержан, получил пока пять суток. Еще одного вроде как задерживают принудительно. Остальные на очереди», — написал он в своем телеграм-канале.

Два нападения на блогера произошли 26 апреля в Ставрополе. По словам Варламова, сначала его облили зеленкой, йодом и закидали тортами возле городского аэропорта.

Спустя несколько часов в одном из районов города в него кинули муку, облили зеленкой, а также били ногами и пытались разбить технику. После того, как он попытался уехать с места второго нападения на машине, неизвестные догнали его автомобиль и протаранили.

Ставропольская полиция сообщила, что провела проверку по заявлению блогера и установила личности нападавших.

Телеканал "Дождь"
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Полиция задержала пятерых подозреваемых в нападении на Варламова

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