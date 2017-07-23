Полиция сообщила о 800 участниках акции "За свободный интернет" в Москве

Полиция Москвы насчитала 800 участников шествия «За свободный интернет» в центре Москвы. Об этом заявили в пресс-службе главка полиции по Москве, передает «Интерфакс».

Участники акции в разговоре с корреспондентом Дождя оценили численность шествия от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

В ходе акции были задержаны три человека.

Около 1500 человек на "Марше за свободный интернет" в Москве pic.twitter.com/dVd1yjG647— Andrey Borodulin (@_Borodulin) July 23, 2017

Участника акции Руслана Иванова не пропустили через рамку с листовками в поддержку Алексея Навального и задержали за незаконную агитацию. Второй активист Григорий Саксонов задержан за плакат с надписью: putin lies («Путин лжет»). Еще одного участника акции задержали, когда шествие уже завершилось.

Шествие, организованное ПАРНАСом и еще несколькими партиями, началось на Страстном бульваре.

Участники прошли до проспекта Сахарова с лозунгами против цензуры в интернете, за освобождение осужденных за репосты и лайки, а также за отставку главы Роскомнадзора Александра Жарова. Мэрия ранее согласовала шествие на 10 тысяч участников.