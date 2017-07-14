Полиция пришла с обысками в штаб Навального в Кемерове

О том, что полицейские проводят обыски в штабе, также рассказала «Интерфаксу» помощник руководителя штаба Ксения Пахомова.

«(В полицию) поступил звонок о том, что у нас в штабе экстремистские материалы. Изымают агитационные материалы и газеты, которые только сегодня прибыли к нам в Кемерово», — сказала Пахомова.

Она сообщила, что на никого из сотрудников штаба не задерживали.

Фотографию с обысков в своем твиттере опубликовал менеджер кампании Навального по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Олег Снов.

За последние две недели сотрудники полиции неоднократно приходили с обысками в штабы Навального по всей Росиси. Они изымали агитационные материалы, штабы сами подвергались нападениям. Ранее устром 14 июля штаб политика в Хабаровске залили краской, а окна разрисовали.