Полиция передала оппозиционера Мальцева Следственному комитету

Оппозиционного политика и блогера Вячеслава Мальцева перевозят из ОВД "Тверское" в Следственный комитет. Об этом агентству "Интерфакс" в четверг, 13 апреля, рассказал его соратник, представитель движения "Новая оппозиция" Денис Романов.

По его словам, Мальцева "допрашивали как свидетеля по 26 марта". Романов отметил, что к задержанному не допустили адвокатов и отказались сообщить, куда его доставят.

Сотрудники полиции задержали Вячеслава Мальцева утром 13 апреля в Саратове в его квартире. Сообщается, что к нему пришли с обыском представители правоохранительных органов и выпилили дверь болгаркой. Задержание Мальцев транслировал в интернете.

По словам главы предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова, после задержания у Мальцева случился сердечный приступ. Его на носилках погрузили в самолет, чтобы этапировать в Москву.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы, где выдали разрешение на обыск в квартире Мальцева, сообщила агентству РИА "Новости", что следственные действия проведены в рамках уголовного дела о нападении на полицейского. По данным "ОВД-Инфо", также обыски прошли у двоих соратников Мальцева.