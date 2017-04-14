Полиция передала оппозиционера Мальцева Следственному комитету

Deutsche Welle
пятница, 14 апреля 2017 г. 10:13
Оппозиционного политика и блогера Вячеслава Мальцева перевозят из ОВД "Тверское" в Следственный комитет. Об этом агентству "Интерфакс" в четверг, 13 апреля, рассказал его соратник, представитель движения "Новая оппозиция" Денис Романов.
© DELFI / Domantas Pipas

По его словам, Мальцева "допрашивали как свидетеля по 26 марта". Романов отметил, что к задержанному не допустили адвокатов и отказались сообщить, куда его доставят.

Сотрудники полиции задержали Вячеслава Мальцева утром 13 апреля в Саратове в его квартире. Сообщается, что к нему пришли с обыском представители правоохранительных органов и выпилили дверь болгаркой. Задержание Мальцев транслировал в интернете.

По словам главы предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова, после задержания у Мальцева случился сердечный приступ. Его на носилках погрузили в самолет, чтобы этапировать в Москву.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы, где выдали разрешение на обыск в квартире Мальцева, сообщила агентству РИА "Новости", что следственные действия проведены в рамках уголовного дела о нападении на полицейского. По данным "ОВД-Инфо", также обыски прошли у двоих соратников Мальцева.

Deutsche Welle
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