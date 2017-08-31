Полиция отпустила стрелявшего в московском отеле Джабраилова

Спустя несколько часов задержания Джабраилов покинул здание отделения полиции "Китай-город", сел в автомобиль и направился в отель на Охотном ряду, сообщило агентство ТАСС.

"С Джабраилова взята подписка о невыезде, его отпустили. Допрос завершен", - цитирует ТАСС в пресс-службу столичного управления МВД. На звонки русской службы Би-би-си в МВД не ответили.

Ранее представители полиции не называли фамилию Джабраилова. По сообщению пресс-службы управления МВД по Москве, 29 августа в отеле в центре города некий мужчина стрелял вверх из наградного пистолета. Прибывшая на вызов полиция доставила его в отделение. Вечером 30 августа полиция сообщила, что задержанный отпущен под подписку о невыезде.

Российские СМИ сообщали, что задержанный - бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов. Он стрелял в потолок в своем номере в пятизвездочном отеле Four Seasons. Охранники якобы увидели Джабраилова, когда он стоял в лифте с пистолетом в руке, и вызвали полицию.

По словам источника РБК в МВД, приехавшим на вызов полицейским Джабраилов заявил: "Без боя не сдамся". Как пишет "Московский комсомолец", сотрудники полиции все же уговорили бизнесмена положить оружие на пол, после чего задержали его.

На Джабраилова было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что экс-сенатор был пьян или находился под действием наркотиков. По словам источника РБК, в номере отеля, где останавливался Джабраилов, нашли "белый порошок и неизвестные таблетки".

Как сообщал связанный с изданием Life Telegram-канал Mash, Джабраилов начал стрельбу, разозлившись на то, что заказанный им ужин принесла уборщица, а не официант.

Джабраилов - известный российский предприниматель чеченского происхождения. В 90-х годах он основал группу "Плаза", которая управляла крупными московскими объектами, "Смоленским пассажем" и торговым центром "Охотный ряд", а также сетью заправок. Кроме того, Джабраилов владел гостиницей "Рэдиссон Славянская".

Американский бизнесмен Пол Тейтум утверждал, что Джабраилов угрожал его убить. Через несколько месяцев бизнесмен был застрелен в Москве. Причастность Джабраилова к убийству установлена не была. После этого бизнесмену запретили въезд в США.

В 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России и занял последнее место, набрав 0,08% голосов.

В 2004-2009 годах он представлял Чечню в Совете Федерации. Газета "Ведомости" писала, что он досрочно покинул пост из-за охлаждения отношений с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Сейчас Джабраилов является совладельцем нескольких компаний, большая часть из которых - строительные. Сам Джабраилов рассказывал в интервью, что владеет двумя строительными компаниями: "Одна — "Аванти стройгрупп", она молодая, создана в прошлом году... Вторая, более крупная, — "МС Регион", она существует с 2009 года и создана на базе югославской компании. Она строила и в странах Персидского залива, и в Югославии, и в России. Эти компании входят в холдинг "Сила группа". Интервью он давал в офисе в отеле Four Seasons.

Джабраилов позиционирует себя как общественный деятель: входит в Российско-Катарский деловой совет, а также является председателем генерального совета общественной площадки развития бизнес-патриотизма в России "Аванти". Он также почетный член Российской академии художеств, меценат и коллекционер.

Входил в "Единую Россию". В пресс-службе партии РБК сообщили, что приостановили членство экс-сенатора.