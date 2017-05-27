Полиция извинилась перед отцом задержанного за чтение "Гамлета" мальчика

Московская полиция извинилась перед отцом задержанного за чтение "Гамлета" 10-летнего мальчика. Об этом сообщила адвокат Татьяна Соломина в своем Twitter. В отношении отца задержанного полиция ранее составила протокол о возможном неисполнении обязанностей по воспитанию, он будет аннулирован, заявила Соломина. При этом СК начинает новую проверку в отношении мачехи мальчика, которую подозревают в применении насилия по отношению к полицейским.

Мальчика задержали накануне в районе Воздвиженки. Его мачеха сидела на скамейке и читала книгу. Ребенок, будучи на расстоянии около 20 метров от нее, громко вслух читал стихи. Внезапно к ним подъехала полицейская машина и сотрудники полиции без объяснений начали сажать ребенка в машину. Инцидент вызвал большой общественный резонанс. Детский омбудсмен Кузнецова прокомментировала задержание так: "Я, конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребенок…"

Отец мальчика Илья Скавронски в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" подтвердил, что полицейские перед ним извинились: "Мы по фактам нарушения в отношении нас будем проводить все, что положено по закону. В данном случае были нарушены просто наши гражданские права".

Семья написала жалобу на действия полиции, добавил он: "Это жалоба на действия конкретных лиц, которые осуществляли задержание. Вели себя неподобающим образом".

Утром в субботу уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться в ситуации. Проверку действий своих сотрудников начало МВД.

Ранее дежурный пресс-службы МВД рассказал РБК, что полицейские посчитали, будто мальчик потерялся: якобы он не смог ответить на вопрос о том, где его родители.

В субботу еще одну проверку инициировало ГСУ Следственного комитета по Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом в СК намерены оценить действия не только полицейских, но и родителей: "Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников полиции, а также примет решение о направлении административного материала в отношении родителей". Там пояснили, что, по данным полицейских, основанием для задержания стало то, что ребенок был на улице в вечернее время без сопровождения родителей.

"Изучается видеозапись, на которой женщина воспрепятствовала действиям сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, на предмет наличия в ее действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ", — указали в СК. Эта статья о применении насилия в отношении представителя власти грозит реальным сроком. Ранее СМИ сообщали, что во время задержания мать пыталась отбить мальчика у полицейских, во время задержания ей поломали планшет. "Медуза" уточняет, что речь идет о мачехе мальчика.

ГУ МВД России по Москве утверждает, что задержанный накануне на Арбате десятилетний ребенок сам признался в попрошайничестве: "6 мая 2017 года около 19.40 сотрудники полиции на ул. Воздвиженка обнаружили 10-летнего ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Ребенок пояснил, как его зовут, а также что он занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных представителей".

МВД отмечает, что, когда ребенка посадили в служебный автомобиль, к полицейским подошла женщина и, представившись соседкой мальчика, попросила передать его ей. Ведомство подчеркивает, что в таком случае это было бы нарушением закона. После отказа женщина начала "провоцировать конфликт и привлекать к себе внимание прохожих".

Отметим, что отец мальчика не считает попрошайничеством то, что ему в сумку иногда бросают деньги. Об этом он заявил в интервью Znak.com. "Такое часто у него бывает, когда гуляет. Но я или жена всегда рядом. Он носит с собой сумочку всегда: в ней водичка его, причиндалы детские. Ну, да, кидают ему туда мелочь какую-то, что в этом такого? Никому же не запретишь, по рукам не ударишь. СМИ пишут, что он попрошайничал, это не так… Покупает себе всякие сладости, печенье Oreo. Но вы поймите, он не зарабатывает так. Просто кинут — кинут. Не такие уж там деньги, чтобы что-то купить. И вообще дело не в деньгах, это его личное желание так выступать".

По словам отца, Элиаса Скавронски, выступать публично мальчику посоветовал логопед.