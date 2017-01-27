Полицейский назвал причиной задержаний на Болотной площади "неправильные лозунги"

Сотрудник ОМОНа Виктор Колмаков задерживал людей на Болотной площади в 2012 году, если они кричали «неправильные лозунги».

Об этом он рассказал на допросе в ходе заседания суда по делу в отношении Максима Панфилова, передает «Коммерсантъ».

На вопрос адвоката Панфилова Сергея Панченкова о том, какие лозунги являются неправильными, Колмаков ответил: «Которые не предусмотрены на митинге». В пример неправильного лозунга он привел «Долой полицейское государство».

Всего в ходе заседания были допрошены пятеро полицейских. Адвокат Панфилова Мария Куракина рассказала «Медиазоне», что у них нет единого мнения относительно того, является ли антиправительственным лозунг «Долой полицейское государство».

Панфилова задержали в апреле 2016 года. Его обвиняют в участии в беспорядках на Болотной площади в 2012 году, а также в применении насилия в отношении полицейского. В Центре имени Сербского его признали невменяемым, поэтому его могут направить на принудительное лечение.

6 мая 2012 года в Москве прошла акция протеста против инаугурации Владимира Путина. На Болотной площади между участниками акции и полицейскими начались столкновения, в результате которых пострадало более 400 человек. В связи с массовыми беспорядками и нападениями на полицеских были возбуждено уголовное дело, которое получило название «Болотное дело».