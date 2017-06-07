Поклонскую потребовали проверить на наличие "тайной квартиры"

Организация обнаружила в украинском государственном реестре прав на недвижимость квартиру площадью 30 квадратных метров, зарегистрированную на имя Натальи Владимировны Дубровской, которая родилась в один день с Поклонской.

В организации отмечают, что во множестве неофициальных биографий экс-прокурора в интернете утверждается, что ее девичья фамилия - Дубровская. В декларациях депутата, как подчеркивает организация, сведений о наличии у Поклонской такой жилплощади нет.

"Есть основания полагать, что Наталья Поклонская владеет квартирой в Донецке, которую она четырежды скрыла при декларировании своего имущества. Если этот факт подтвердится, Поклонская должна быть лишена мандата депутата Госдумы", - говорится в заявлении российского отделения Transparency International.

Авторы заявления также утверждают, что Поклонская продолжает пользоваться служебной квартирой в Симферополе, хотя уже не занимает пост прокурора.

Организация сообщает, что отправила председателю Госдумы Вячеславу Володину и в Администрацию президента заявления с просьбой проверить достоверность сведений о доходах и имуществе Поклонской. Кроме того, Transparency обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность использования Поклонской квартиры в Крыму.

Ни сама Поклонская, ни ее представители заявление Transparency International пока не прокомментировали.

Поклонская 20 мая предложила провести антикоррупционные проверки в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

"Может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат", - предположила Поклонская.

В ответ заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов анонсировал расследование в отношении самой Поклонской.

После этого депутат заявила, что готова показать свое имущество, если так же поступят и "громкоголосые борцы с коррупцией".

ФБК и Transparency International неоднократно публиковали расследования о предполагаемой коррупционной деятельности российских чиновников. Правоохранительные органы, как правило, не реагируют на эти расследования, а представители власти называют их заказными.