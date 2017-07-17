Поклонская с иконой Николая II приняла участие в многотысячном крестном ходе

В ночь на 17 июля в монастыре на Ганиной Яме в Екатеринбурге завершился Царский крестный ход, как сообщает портал E1.ru. В нем приняла участие Наталья Поклонская. Она шла в середине колонны, прижимая к себе икону с ликом Николая II.

Крестный ход из тысяч человек тронулся в путь под гимн «Боже, Царя храни!», который исполнил хор детей, студентов и священников, пишет портал Е1.ru.

«Посмотрите, сколько людей! С каждым годом количество людей увеличивается на несколько тысяч…десяток тысяч. На сегодняшний день около ста тысяч людей будет принимать участие в крестном ходе», — рассказала Поклонская.

Делясь своим воодушевлением по поводу столь масштабного крестного хода, она сказала: «Это та любовь, о которой говорил Государь, когда передавал свои слова. Это река людей. Это любовь, которую не сыграют актеры. Это любовь, которую невозможно сфальсифицировать».

Маршрут крестного хода пролегает по дороге, которой в 1918 году везли членов царской семьи. В Ганиной Яме, финальной точке маршрута, находится монастырь, настоятелем которого является отец Сергий, духовник Натальи Поклонской. Он же и сопровождал ее во время крестного хода и тоже нес икону с Николаем Вторым — только в красном окладе. Мирское имя отца Сергия — Николай Романов, он тезка «кумира» Поклонской, последнего российского императора.

Отец Сергий в свое время венчал Поклонскую. Правда, прошлое его более чем туманно — за его плечами школа милиции, служба и два уголовных срока по статьям хищение госимущества и умышленное убийство. Он отсидел в совокупности более 15 лет, потом воцерковился и стал настоятелем в храме в Ганиной Яме.