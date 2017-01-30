Поклонская просит проверить сценарий и финансирование "Матильды"

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что не согласна с итогами проверки трейлера фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" и просит провести дополнительную проверку сценария и финансирования кинокартины.

Депутат - бывшая до последних выборов в Думу прокурором Крыма - направила в генеральную прокуратуру новый запрос.

Первый запрос от Поклонской был отправлен в начале ноября прошлого года. Она просила проверить "Матильду" на наличие в фильме признаков оскорбления чувств верующих и разжигания расовой и межнациональной розни.

Генпрокуратура перенаправила запрос в прокуратуру Санкт-Петербурга. Та проверила только трейлер фильма - размещенный в интернете двухминутный рекламный ролик. Никаких нарушений в этих материалах обнаружено не было.

"Конечно, я абсолютно не согласна с подобным подходом и направила в Генпрокуратуру новый запрос. В нем указывается на необходимость изучить утвержденный к съемкам сценарий фильма, не дожидаясь массовой премьеры. В комиссию прошу привлечь экспертов из числа профессиональных историков и представителей Церкви, поскольку главными героями являются лица, официально канонизированные Русской Православной Церковью. Кроме того, на мой взгляд, следует проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на эту картину", - написала Поклонская в своем "Живом журнале".

К записи прикреплена аудиоверсия заявления Поклонской.

Поклонская известна как обожатель Николая II. В 2016 году, еще будучи прокурором Крыма, она сильно озадачила сограждан, выйдя на марш в честь Дня Победы с портретом императора, расстрелянного большевиками задолго до начала Второй мировой войны.

Кинолента о романе будущего императора с балериной Матильдой Кшесинской, которая впоследствии, уже в эмиграции, вышла замуж за великого князя Андрея Владимировича из дома Романовых, еще не вышла в широкий прокат.

Поклонская утверждает, что фильм "Матильда. Тайна дома Романовых", называемый историческим блокбастером, является оскорблением религиозных чувств православных верующих.

"Авторы картины, прикрываясь словами о свободе творчества, помимо всего прочего, грубо нарушают право на неприкосновенность частной жизни государя Николая Александровича Романова и Его Семьи. ... Сегодня неприкосновенность частной жизни признается объектом гражданских прав и защищается в судебном порядке. Тот факт, что Николай Александрович и его семья были убиты, не лишает их указанного права", - заявляет депутат Госдумы.

В интервью Би-би-си Алексей Учитель указывал на парадоксальность ситуации, при которой его фильма еще никто не видел, но пытаются запретить.

"Сразу хочу оговориться, что запретить хотят не власти, а некие общественные организации в защиту православия и им подобные. Подход у них простой: Николай II и вся его семья - святые, поэтому он ни в кого не мог влюбляться, никаких связей больше у него не должно быть, это все придумал", - говорил режиссер.

"Следует вспомнить при этом, что святым Николай II был объявлен как мученик, он, как и вся его семья, принял мученическую смерть, а вся его жизнь, и до того, как он вступил на трон, и до самой смерти, была очень противоречивой, очень любопытной, интересной и, в общем-то, не святой. Вообще, это фигура главная в нашей картине. Хоть и называется она "Матильда", главный герой ее - Николай II", - сказал Учитель.