Поклонская пригрозила Transparency International уголовными делами

"Никакой квартиры в Донецке у меня нет и быть не может. Это наглая ложь", - написала Поклонская на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам Поклонской, в Донецке, где обнаружили якобы принадлежащую ей квартиру, она "бывала проездом".

Комментируя предположение организации о том, что квартира могла быть зарегистрирована в 2010 году на ее девичью фамилию, Поклонская написала, что взяла свою нынешнюю фамилию еще в 2004 году, а "кто и на кого регистрировал 2010-м собственность в Донецке (если она вообще существует), разберется прокуратура".

"Все, что я пока могу прокомментировать сейчас - это инициирование проверок. И тогда Transparency International будут действительно заниматься своим делом - пилить дрова", - добавила она в разговоре с агентством РБК.

По словам Поклонской, заявление в прокуратуру будет подготовлено в среду и направлено в ведомство в четверг. Депутат планирует попросить Генпрокуратуру проверить действия Transparency International на нарушение четырех статей Уголовного кодекса России.

Речь идет о статье 201 (злоупотребление полномочиями в коммерческих целях), статье 128.1 (клевета), статье 137 (распространение сведений о частной жизни несовершеннолетнего ребенка без согласия) и статье 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом).

Обвинения в сокрытии имущества депутат сравнила с ситуациями, "когда сотрудники правоохранительных органов превышали служебные полномочия и подбрасывали потерпевшим наркотики, патроны или деньги". "А мне, выходит, решили подбросить квартиру. 29 квадратных метров? Знаете, как-то скуповато!" - заключила Поклонская.

30 квадратных метров

Как ранее сообщило российское отделение Transparency International, в украинском государственном реестре прав на недвижимость содержатся сведения о квартире площадью 29,9 квадратных метров, зарегистрированной на имя Натальи Владимировны Дубровской, родившейся в тот же день, что и Поклонская.

Во множестве неофициальных биографий Поклонской в интернете говорится, что ее девичья фамилия - Дубровская, отмечала организация, делая при этом оговорку, что "документальных подтверждений этому в публичном доступе нет".

Как подчеркнули в Transparency, в декларациях, поданных Поклонской, нет сведений о данной жилплощади.

"Если этот факт [наличия квартиры] подтвердится, Поклонская должна быть лишена мандата депутата Госдумы в связи с недостоверностью декларации доходов и имущества", - заявили в организации, указав также на то, что депутат продолжила пользоваться служебной квартирой в Симферополе после того, как покинула пост прокурора Крыма.

Организация попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина проверить достоверность сведений о доходах и имуществе Поклонской, а также обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность использования депутатом квартиры в Симферополе.

В конце мая Поклонская предложила провести антикоррупционные проверки в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и российского отделения Transparency International, предположив, что они "громче всех кричат" о коррупции, потому что "на воре и шапка горит".

Заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов в ответ анонсировал проведение антикоррупционного расследования в отношении самой Поклонской.