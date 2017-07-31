Поклонская пригласила Учителя на встречу с оскорбленными "Матильдой" людьми

Телеканал "Дождь"
понедельник, 31 июля 2017 г. 17:05
Депутат Госдумы Наталья Поколонская пригласила режиссера «Матильды» Алексея Учителя на встречу с людьми, чувства которых этот фильм оскорбляет. Об этом Поклонская написала на своей странице во «ВКонтакте».
© Sputnik / Scanpix

«Приглашаю режиссера Алексея Учителя лично увидеть и пообщаться с людьми, обратившимися ко мне с заявлениями об осквернении святынь и оскорблении религиозных чувств фильмом „Матильда“», — написала Поклонская.

Депутат также отметила, что диалог между сторонами «снимет сомнения в существовании людей, защищающих веру и конституционные права». Она рассказала, что 1 августа верующие собираются на молитвенное Стояние на территории Храма Воскресения Христова в Кадашах, «где будут молиться за вразумление создателей такого „кино“».

22 июля Поклонская направила в МВД подписи 37 депутатов и 100 тысяч обращений граждан России против «Матильды» и Учителя в МВД, Генпрокуратуру и Минкультуры. Депутат направила в надзорные ведомства запрос о принятии мер и «недопущении оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма „Матильда“».

Поклонская выступает с критикой фильма Учителя с осени 2016 года. Она неоднократно просила надзорные органы проверить «Матильду». Вместе с депутатом против киноленты высказались члены различных православных организаций. В частности, против фильма выступает организация «Христианское государство — Святая Русь». Движение распространила письма в кинотеатры с угрозами поджогов в случае показа «Матильды».

Позже прокуратура посчитала, что в действиях противников фильма Алексея Учителя содержатся признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 179 УК РФ (принуждение к отказу совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества).

Также против фильма выступили болельщики на матче «Спартака» и «Локомотива» за Суперкубок России. Они растянули баннеры «За веру, царя и Отечество. Учитель, руки прочь от русского царя!».

Фильм Алексея Учителя рассказывает об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Лента ожидается в прокате в России 25 октября.

Телеканал "Дождь"
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