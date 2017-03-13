Поклонская предлагает предоставлять гражданство России на основе "права почвы"

Как рассказал председатель комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек, депутаты Наталья Поклонская и Константин Затулин разработали законопроект, который уже получил положительное заключение комитета по делам национальностей ГД.

"В случае принятия данного закона получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи", — сказал Бальбек.

Таким образом, по его словам, право на упрощенную процедуру предоставления гражданства России получат носители русского языка — выходцы или их родственники по восходящей линии из стран постсоветского пространства, которые некогда входили в состав СССР или Российской империи.