«Я — о махинациях с использованием государственных денег, а мне — о "сексуальной неудовлетворенности". У кого что болит?!», — сказала Поклонская в беседе с изданием.

Так Поклонская прокомментировала высказывание Жириновского, которое он сделал 6 сентября в эфире программы A-Team на радиостанции «Эхо Москвы». Когда ведущий спросил у лидера ЛДПР, «что происходит» с Поклонской, тот сказал: «Везде, где есть какие-то действия в искусстве, в политике, в творчестве, — везде есть сексуальная неудовлетворенность».

«Вот работает крепостной — он работал, там ничего нет. Рабочий, слесарь, стоит у станка, шахтер — там не может быть другой ориентации, руби уголек и руби уголек», — добавил Жириновский. Во время эфира он также назвал императора Николая II «слабым трусливым подкаблучником» и пообещал «поговорить» с Поклонской.

Отвечая на слова Жириновского о том, что сексуальная удовлетворенность и политика взаимосвязаны, Наталья Поклонская сказала, что на ее счет он «не угадал» и предложила Жириновскому обратить внимание на свое состояние. «Лучше подумайте, всем ли удовлетворены вы, позволяя себе скатываться до обсуждения своих коллег, используя такие выражения "ниже пояса"», — ответила она Жириновскому.

Поклонская добавила, что лидер ЛДПР начал нынешнюю осень с составления списка «слабых политиков», в который попал глава МИД России Сергей Лавров, отставки которого он потребовал, а теперь и «наш Святой Государь Николай II». «Затрудняюсь предположить, какие природные или иные факторы влияют на такое видение истории и текущей ситуации», — сказала депутат.

Наталья Поклонская отметила, что во времена Николая II «первый же русский офицер» вызвал бы Жириновского на дуэль, «потребовав сатисфакции» за оскорбление женщины и поведение, «недостойное уважающего себя мужчины».