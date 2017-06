Поклонская: церковь признала "Матильду" хулой на Духа Святого

Прихожан Русской православной церкви, присутствовавших на закрытых показах фильма Алексея Учителя "Матильда", отлучили от святого причастия на шесть месяцев, заявила РБК депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

"Этот фильм признается Церковью хулой на Дух Святой", - пояснила парламентарий, пишет newsru.com

В то же время сам режиссер картины заявил РБК, что информация об организации закрытых показов "Матильды" является "полным враньем".

"Рабочую версию фильма никто, кроме представителей власти, не смотрел. Сам фильм еще не готов. Рабочий материал мы тоже, конечно, показывали митрополиту Илариону, так как он один из крупных руководителей РПЦ", - подчеркивает Учитель. По его словам, больше никто из представителей Церкви фильма не видел.

В настоящий момент неизвестно, кто из сотрудников администрации президента, являясь прихожанином РПЦ, был отлучен от причастия. Что касается митрополита Илариона, то, поскольку он является епископом, принять аналогичное решение в отношении него может только Архиерейский собор. В 2017 году Архиерейский собор должен пройти с 29 ноября по 2 декабря - в сотую годовщину восстановления патриаршества, указано на сайте патриархии. Отметим, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), видный богослов, патролог и церковный историк, возглавляющий с 2009 года Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, по мнению ряда экспертов является наиболее вероятным преемником нынешнего патриарха.

Как сообщает сайт ОВЦС, 18 июня митрополит Иларион совершил отпевание Алексея Баталова в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" на Ордынке, а затем отправился в Литву. Там, в Свято-Духовом монастыре Вильнюса, в день памяти преподобного Илариона Нового, ровно 30 лет назад он был пострижен в монашество. За литургией владыке сослужили не менее десяти архиереев. Фотоотчет о торжествах опубликовал в Instagram епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий (Мунтяну).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.857142857142854% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BVmQ9fYl3bA/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Амвросий Мунтяну (@nefbir_ep)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-21T10:14:52+00:00">Jun 21, 2017 at 3:14am PDT</time></p></div></blockquote>





ранее Наталья Поклонская категорически отказывалась от предложений Алексея Учителя посмотреть фильм, с прокатом которого она борется последние полгода. "Уважающие свои историю, заветы предков и веру тоже не будет его смотреть. Я не имею в виду представителей власти, которые для выполнения своих должностных обязанностей или обладая специальными познаниями вынуждены знакомиться с такими материалами", - отметила депутат.

Поклонская настаивает на том, что упрек "не смотрели, а осуждают" в данном случае некорректен. При этом она ссылается на слова "русского игумена на святой горе Афон Свято-Пантелеимонова монастыря священноархимандрита Евлогия", который заявил: "Для того чтобы сформировать и выразить отношение к этому фильму, отнюдь не требуется его просматривать. Поскольку сама заявленная тема, основанная на нечистоплотных слухах, является заведомо провокационной".

Ранее Поклонская рассказывала в интервью телеканалу "Царьград", что новый игумен монастыря убежден, что "нравственная подоплека устраняется из сознания общества в плане устоявшихся традиционных отношений, разделяет отношение к проекту, который порочит православные святыни".

Экс-прокурор Крыма уже в течение нескольких месяцев ведет борьбу за запрет выхода "Матильды". Несколько раз депутат просила прокуратуру проверить фильм на содержание в нем состава преступления, описанного в ст. 148 УК РФ ("Оскорбление чувств верующих").

Она также направила в Генпрокуратуру заключение экспертов, которые признали, что представленный в картине образ Николая II "не может не оскорблять чувства значительной части православных христиан", и рекомендовали запретить показ картины.

Сам Учитель неоднократно высказывал возмущение в связи с попытками Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Он даже обратился в комиссию по этике Госдумы с просьбой проверить действия депутата.

Президент РФ Владимир Путин в ходе недавней прямой линии отказался защищать "Матильду" от Поклонской, однако согласился с Алексеем Учителем, что подстрекательство к проведению однообразных проверок со стороны депутата недопустимо.

В картине рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Роль царя исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, Кшесинскую сыграла польская актриса Михалина Ольшанска. В фильме также снимались Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.