В результате стрельбы есть пострадавшие. Информацию о стрельбе в подмосковной школе ТАСС подтвердили в пресс-службе областного МВД.

«Сегодня в одной из школ в поселке Ивантеевка Московской области учащийся, 2002 года рождения, разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия. Четыре человека госпитализированы», — сообщили в МВД.

Телеканал «360 Подмосковье» со ссылкой на очевидцев происшествия также сообщает, что в школе произошла стрельба. Она началась в результате конфликта между учеником и учителем. Подросток, как сообщает телеканал, избил учительницу.

Осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что ученик вошел в класс и ударил учительницу молотком по голове. Женщина попала в реанимацию. По словам источника, дети, которые были в классе, испугались и стали выпрыгивать из окон. В результате трое из них получили травмы, их госпитализировали.

При этом глава Ивантеевки Елена Ковалева в своем инстаграме написала, что стрельбы в школе не было. Там, по ее словам, произошло «незначительное возгорание», которое потушили до приезда пожарных. Ученики и сотрудники из школы эвакуированы.

Редактор портала «Электронная Ивантеевка» Андрей Никитин рассказал Дождю, что в результате нападения пострадал учитель информатики. Суть конфликта, который предшествовал инциденту, неизвестна. У Никитина в школе №1 учится ребенок.

После нападения на учительницу Следственный комитет РФ завел дело по статье о хулиганстве. Об этом говорится на сайте ведомства.

Там сообщается, что нападавшему было 15 лет, он учился в девятом классе. Подростки, не достигшие 16-летнего возраста, могут нести ответственность по статье о хулиганстве, только если оно совершено с отягчающими обстоятельствами. Например, с использованием взрывчатых веществ. По этой статье подросток может получить от пяти до восьми лет лишения свободы.

В Генпрокуратуре при этом сообщили, что при нападении подросток использовал кухонный топорик и ударил им учительницу по голове. После этого он стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.