Подробности стрельбы в Московском суде: нападение "банды ГТА" отразили силовики

rus.DELFI.lv
среда, 2 августа 2017 г. 17:06
Стали известны подробрости перестрелки в Московском областном суде в Красногорске, когда пятеро членов "банды ГТА" напали на двух конвоиров и попытались сбежать. Их остановили силовики, находившиеся в здании суда по другому процессу. В ходе перестрелки трое подозреваемых были ликвидированы, двое получили ранения (один позже скончался), сообщает РИА "Новости".
© Sputnik / Scanpix

По словам пресс-секретаря Мособлсуда Натальи Осиповой, сотрудники полиции и Росгвардии охраняли процесс по делу обвиняемого в бандитизме и убийствах экс-главы администрации города Миасс (Челябинская область) Виктора Ардабьевского. "Силовики, которые находились на третьем этаже, обеспечивали безопасность на процессе в отношении Ардабьевского и еще восьми предполагаемых членов его банды", — сказала она.

По версии следствия, Ардабьевский связан с бандой "турбазовские", которая была создана в конце 1990-х, после того как был убит прежний лидер криминального мира Миасса Олег Георгиц. Сергей Чащин из банды Георгица сохранил связи с одной из крупнейших в России "курганской" ОПГ. "Турбазовские" занимались в основном заказными убийствами. Чащина и его подручного Ралифа Фаизова задержали в 2012 году, после того как лидеры "курганской" ОПГ получили длительные сроки лишения свободы.

Дело "банды ГТА" рассматривалось этажом выше, а попытка побега произошла на третьем этаже, где проходили слушания по делу Ардабьевского. В момент нападения преступников на конвойных слушания по главе Миасса уже завершились, но полицейские еще оставались на месте.

Когда слушания по делу "банды ГТА" завершились и в процессе объявили перерыв до 8 августа, двое конвоиров, в том числе одна женщина, поместили пятерых подсудимых в лифт на четвертом этаже, чтобы отвезти их в конвойное помещение, которое находится в подвале здания.

По предварительным данным следствия, два конвоира сопровождали пятерых подсудимых по делу "банды ГТА" в лифте. В какой-то момент один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В неразберихе подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием охранников, один из которых успел вызвать подкрепление — бойцов Росгвардии.

Пресс-секретарь суда пояснила, что в лифте подсудимые совершили нападение на конвойных — двоих сотрудников полиции (один из них — женщина), завладели их табельным оружием, взяли в заложники и вывели в зал судебного заседания на третьем этаже, где как раз завершились слушания по делу Ардабьевского. В результате между членами "банды ГТА" и силовиками произошла перестрелка.

"Сотрудники полиции и Росгвардии, находившиеся в данном зале судебного заседания, преградили преступникам путь. Пытаясь вырваться, преступники открыли стрельбу на поражение. В результате перестрелки был ранен сотрудник Росгвардии, ответным огнем были ликвидированы три нападавших, а двое были ранены и обезврежены", — добавила Осипова.

В ходе перестрелки были убиты Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов, а Фазлитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов получили тяжелые ранения. Позже один из раненых скончался в больнице. Еще четверо подсудимых — Хазратхон Додохонов, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Шерозджон Кодиров — находились в зале заседаний и не участвовали в нападении, уточняет "Интерфакс".

По данным источника Лента.ru, все могло сложиться куда трагичнее, если бы не удачное стечение обстоятельств. По мнению адвоката Дианы Татосовой, нет ничего удивительного в том, что пятерых осужденных сопровождали всего два конвоира: "Это допустимо, нормальная практика. Система физически не может обеспечить для 11 обвиняемых большое количество конвоиров и собак. Что касается лифтов, то в них ездят вместе и адвокаты, и обвиняемые, и конвоиры. Но тут действительно могло быть какое-то нарушение должностных инструкций".

Адвокат Диана Татосова защищала на следствии Фазледина Хасанова; он и другой подсудимый — брат погибшего лидера банды Убайдулло Субханова по имени Холик после смерти последнего руководили всей группировкой. По словам Татосовой, ей известно, что сейчас Хасанов жив. Процесс по делу "банды ГТУA" начался в июле. На заседании 1 августа не ожидалось никаких громких событий.

"Мне кажется, им просто представилась возможность уйти красиво — и они ею воспользовались. Им всем светило (а некоторым и светит) пожизненное заключение. Они — зомбированные ваххабиты, которые легко расстаются с жизнью", — полагает адвокат.

Согласно данным Федерального агентства новостей, в структуре МВД по всей России распадаются конвойные отделы из-за низких зарплат, нехватки сотрудников и отсутствия льгот: нехватка конвоиров составляет в среднем по стране 30 процентов, а зарплата в 20 тысяч рублей (средний показатель по России) считается низкой. Кроме того, для конвоиров нет льгот, не считая стажа, где год идет за полтора.

Здание Мособлсуда было построено несколько лет назад с соблюдением всех современных требований: в нем имеются отдельные конвойные проходы в каждый зал судебного заседания. Подсудимых ведут по отдельным лестницам этих проходов, которые никак не соприкасаются с общей зоной. На одного подсудимого полагается два конвоира, но из-за нехватки кадров нередко задерживается доставка подсудимых: конвойных банально не хватает.

По данным Следственного комитета России, "банду ГТА" в марте 2012 года на территории Московской области создал Ибайдулло Субханов. В состав банды вошли как минимум 15 выходцев из стран Средней Азии, напоминает Lenta.ru.

Преступники нападали на автомобилистов преимущественно на крупных автотрассах Москвы, Подмосковья и Калужской области. С помощью самодельных шипов злоумышленники повреждали покрышки автомобилей, после чего расстреливали водителей и пассажиров. Всего с 2012-го по 2014 год на территории московского региона банда совершила 15 разбойных нападений, убив при этом 17 человек.

На бандитов объявили охоту сотрудники СКР, МВД и ФСБ. Первая информация о составе банды появилась в мае 2014 года. Главарь банды Субханов, оказавший при задержании в ноябре 2014 года вооруженное сопротивление, был убит. Девятерых участников "банды ГТA" удалось задержать; в августе 2016 года они частично признали свою вину в суде. Четверо участников банды поначалу скрылись и были объявлены в международный розыск, позже двоих из них (в том числе идеолога злоумышленников) поймали в Таджикистане.

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Подробности стрельбы в Московском суде: нападение "банды ГТА" отразили силовики

Подробности стрельбы в Московском суде: нападение банды ГТА отразили силовики
Стали известны подробрости перестрелки в Московском областном суде в Красногорске, когда пятеро членов "банды ГТА" напали на двух конвоиров и попытались сбежать. Их остановили силовики, находившиеся в здании суда по другому процессу. В ходе перестрелки трое подозреваемых были ликвидированы, двое получили ранения (один позже скончался), сообщает РИА "Новости".

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