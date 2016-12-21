Подъезды к местам массовых гуляний в Москве закроют грузовиками

Московская полиция будет блокировать грузовиками подъезды к местам проведения массовых гуляний в российской столице в новогодние праздники, сообщил начальник московского управления ГИБДД Виктор Коваленко.

"Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. В том числе с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки. Поэтому мы считаем, что крупные развязки должны физически перекрываться и обеспечиваться безопасность", - сказал Коваленко.

Он также добавил, что на подъездах к городу будут осуществляться выборочные досмотры транспортных средств на предмет наличия оружия и других запрещенных предметов.

Вечером 19 декабря мужчина на угнанном грузовике врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине, в результате чего 12 человек погибли и 48 получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России и других странах).

14 июля грузовик протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы. Тогда погибли 86 человек, пострадали более 400. Ответственность также взяла на себя ИГ.