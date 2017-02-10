Поддерживает ли Россия афганских талибов?

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bbcrussian.com
пятница, 10 февраля 2017 г. 19:40
МИД России отверг появившиеся ранее в США заявления о том, что Москва активно поддерживает афганских талибов.
Talibano kovotojai
© Reuters/Scanpix

Ранее американский генерал Джон Николсон заявил, что таким образом Россия пытается подорвать влияние США и НАТО в регионе.

Выступая в конгрессе США в четверг, командующий американскими войсками в Афганистане Николсон отметил, что Москва пытается легитимизировать движение "Талибан".

"Все это попытки оправдать собственные неудачи и неспособность стабилизировать обстановку в Афганистане. Другого объяснения этому нет", - заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в интервью РИА Новости.

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, что стоит за риторикой Москвы и Вашингтона.

Версия США

По словам генерала Николсона, Россия распространяет ложные заявления о том, что талибы помогают в борьбе с джихадистской группировкой "Исламское государство", запрещенной в России и других странах.

Николсон заявил также, что обеспокоен действиями Ирана и Пакистана по поддержке талибов. Он попросил направить в Афганистан еще несколько тысяч военных.

Выступление генерала поддержал и сенатор Джон Маккейн. По словам Маккейна, помощь талибам также оказывает Иран, финансируя движение и поставляя ему оружие.

Информация о том, что Россия начала процесс сближения с талибами, периодически просачивается в афганские СМИ. Теперь об этом открыто заговорили и в США.

Новая стратегия России?

Неудивительно, что постепенное усиление позиций ИГ в Афганистане - на границе с бывшими советскими республиками - вызывает обеспокоенность Москвы.

"Ситуация с безопасностью в стране деградирует, а афганские силы национальной безопасности в силу целого комплекса причин неспособны самостоятельно противостоять вооруженной оппозиции", - отметил в четверг Кабулов в интервью ТАСС.

Как пишут афганские СМИ, на этом фоне Россия решила начать инвестировать в "Талибан", чтобы те могли оказать сопротивление боевикам ИГ.

В прессе появляются сообщения о том, что талибов все чаще задерживают с новенькими "калашниковыми" и экипировкой, похожей на ту, что производят в России.

"Сейчас в Афганистане говорят, что талибы разделились на три группы: пророссийскую, проиранскую и пропакистанскую", - отмечает редактор Афганской службы Би-би-си Асиф Маруф.

Российские дипломаты в Афганистане не отрицают, что поддерживают связь с "Талибаном". По их версии, это делается лишь для того, чтобы усадить талибов за стол переговоров с официальным Кабулом.

"Было бы преувеличением сказать, что Россия рассматривает талибов как стратегического союзника. Скорее всего, налаживая связи с "Талибаном", Москва пытается решить краткосрочные и среднесрочные задачи. Поддерживая талибов, Россия может больно ущипнуть США в этом регионе, с одной стороны, и не допустить укрепления ИГ, с другой", - отмечает Маруф.

Что говорит "Талибан"?

В прошлом руководство "Талибана" отрицало существование каких-либо отношений с Россией и Ираном.

Однако теперь талибы хвалятся расширением своих международных связей.

"Мы используем все целесообразные и эффективные способы, чтобы выработать общую позицию среди стран региона, обеспокоенных продолжающейся американской оккупацией Афганистана. И у нас, и у стран региона есть общая обязанность - избавить нашу страну и наш регион от американских интриг и злого умысла", - заявил в октябре представитель "Талибана" Забихулла Муджахид в интервью выходящей в Лондоне арабской газете Al-Sharq al-Awsat.

Известный комментатор, сторонник "Талибана" в Кабуле Назар Мохаммад Мутмаин намекнул, что связи группировки с Россией могут быть мотивированы не только с борьбой против ИГ.

"До тех пор, пока Америка не изменит своей политики, не положит конец войне и не прекратит настаивать на своем военном присутствии в Афганистане, страны региона, включая Россию и Китай, могли бы снабжать "Талибан" оружием, которое будет угрожать превосходству США в воздухе. Я думаю, что этот день уже близок", - заявил Назар Мохаммад Мутмаин в эфире телеканала Payam-e-Afghan TV.

Считается, что Мутмаин имеет тесные связи с руководством "Талибана".

Позиция официального Кабула

Председатель верхней палаты афганского парламента Фазл Хади Муслимъяр, как и большинство представителей политической элиты страны, озабочен подобным развитием событий.

"Талибы - враги Афганистана, и любые отношения с ними равносильны враждебным отношениям с народом Афганистана", - эти слова Муслимъяра процитировала 20 ноября в своем эфире радиостанция Radio Azadi.

Примечательно, что в декабре 2016 года первые инициированные Москвой трехсторонние консультации по Афганистану прошли без участия Кабула.

В них приняли участие представители России, Китая и Пакистана. Это обстоятельство вызвало активное неприятие афганских властей.

На второй раунд консультаций официальный Кабул уже пригласили. Переговоры должны пройти в Москве в середине февраля. Помимо России и Афганистана в них примут участие дипломаты Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

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