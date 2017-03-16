Под Выборгом опрокинулся автобус с туристами, есть жертвы

По предварительным данным, три человека погибли, 20 пострадали. Возможной причиной аварии в ГИБДД называют скользкую дорогу.

Авария произошла в 08:55 неподалеку от финской границы на 16-м километре автотрассы "Скандинавия", сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области.

"В автобусе находился 31 пассажир. В результате ДТП погибли три человека. 11 человек травмировано", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба регионального ГИБДД позже уточнила, что в автобусе находилось 32 человека, а раненых больше. "По предварительной информации в результате ДТП, погибли три человека и 20 пострадали", - сообщили в ГИБДД.

Автобус марки Yutong съехал в кювет и перевернулся. Как пояснили в ГИБДД, он ехал из Петербурга в сторону Финляндии и съехал "в кювет с последующим опрокидыванием".

Дорога была скользкая, уточнили в госавтоинспекции.

Источник Интерфакса в экстренных службах добавил, что все находившиеся в автобусе - граждане России. А источник РИА Новости сообщает, что на место происшествия планируется направить пять вертолетов с медицинскими модулями для эвакуации пострадавших. Речь идет о вертолетах Ка-32 и Ми-8.

Автобус, по данным РИА Новости, следовал из Петербурга в город финский город Лахти.