Под Выборгом опрокинулся автобус с туристами, есть жертвы

bbcrussian.com
четверг, 16 марта 2017 г. 10:50
В Ленинградской области в районе Выборга перевернулся автобус с туристами, следовавший из Петербурга в Финляндию.
© AFP/Scanpix

По предварительным данным, три человека погибли, 20 пострадали. Возможной причиной аварии в ГИБДД называют скользкую дорогу.

Авария произошла в 08:55 неподалеку от финской границы на 16-м километре автотрассы "Скандинавия", сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области.

"В автобусе находился 31 пассажир. В результате ДТП погибли три человека. 11 человек травмировано", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба регионального ГИБДД позже уточнила, что в автобусе находилось 32 человека, а раненых больше. "По предварительной информации в результате ДТП, погибли три человека и 20 пострадали", - сообщили в ГИБДД.

Автобус марки Yutong съехал в кювет и перевернулся. Как пояснили в ГИБДД, он ехал из Петербурга в сторону Финляндии и съехал "в кювет с последующим опрокидыванием".

Дорога была скользкая, уточнили в госавтоинспекции.

Источник Интерфакса в экстренных службах добавил, что все находившиеся в автобусе - граждане России. А источник РИА Новости сообщает, что на место происшествия планируется направить пять вертолетов с медицинскими модулями для эвакуации пострадавших. Речь идет о вертолетах Ка-32 и Ми-8.

Автобус, по данным РИА Новости, следовал из Петербурга в город финский город Лахти.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В России средний размер взятки за год вырос на 75% (6)

В России средний размер взятки за год вырос на 75%
В 2015 году средний размер взятки в России составляла 188 тысяч рублей (3093 евро), а по итогам 2016 года этот показатель вырос на 75% и составил 328 тысяч рублей (около 5400 евро). К концу прошлого года, подводя итоги, многие российские регионы отчитались о вновь возросших показателях взяток.

В Госдуме РФ в связи с годовщиной аннексии предлагают провести "крымскую амнистию" (4)

Russia's Duma
Депутаты Либерально-демократической партии России внесли в Госдуму законопроект об объявлении амнистии к трехлетней годовщине аннексии Крыма со стороны России, сообщается на сайте Госдумы.

В Кремле опровергли причастность России к взлому аккаунтов Yahoo (3)

В Кремле опровергли причастность России к взлому аккаунтов Yahoo
В Кремле рассказали, что узнали о предъявлении США обвинений в киберпреступлениях в адрес трех российских граждан из СМИ.

Под Выборгом опрокинулся автобус с туристами, есть жертвы

Под Выборгом опрокинулся автобус с туристами, есть жертвы
В Ленинградской области в районе Выборга перевернулся автобус с туристами, следовавший из Петербурга в Финляндию.

Батальон из Чечни готовили перед отправкой в Сирию ветераны "Альфы" и ГРУ (6)

Батальон из Чечни готовили перед отправкой в Сирию ветераны Альфы и ГРУ
В подготовке к командировке в Сирию чеченского батальона военной полиции участвовали ветераны элитных российских подразделений спецназа — «Альфы» и «Вымпела» — и ГРУ.
Facebook друзья
Rambler's Top100