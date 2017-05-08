Под Санкт-Петербургом рухнула крыша почти достроенной школы: есть жертвы

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rus.DELFI.lv
понедельник, 8 мая 2017 г. 12:51
В поселке Мурино Ленинградской области России обрушилась строящаяся школа, сообщает 47news. По словам очевидцев, перед обрушением конструкции закачались. В результате инцидента погиб человек.
© DELFI / Domantas Pipas

Крыша над спортивным залом школы рухнула днем 7 мая. Школа возводится в жилом комплексе "Новое Мурино". Здание школы почти достроено: его должны были сдать в эксплуатацию в июне. Строительные работы ведет компания ЦДС.

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин сообщил изданию, что обрушилась кровля спортзала, имевшая облегченную конструкцию: "Возможно, на крышу подняли слишком много материала. Сейчас с этим разбирается стройнадзор".

При обрушении погиб человек, находившийся в припаркованном рядом со школой автомобиле, его тело извлечено из-под завалов.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин сообщил "Интерфаксу", что строительные работы на месте происшествия остановлены: "По предварительным данным, обрушение произошло при производстве работ на кровле. Компания ссылается на некачественные металлоконструкции, но не исключены и технологические нарушения при заливке кровли. Выяснение причин и обследование займет не менее двух недель".

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках расследования назначены необходимые судебные экспертизы, проведены иные следственные действия, направленные на установление лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве строительных работ.

СК России возбудил уголовное дело по факту частичного обрушения строящегося здания школы в поселке Мурино по статье "нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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