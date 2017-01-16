Почти 70% россиян считают, что у России есть враги

68% россиян считают, что у России есть враги. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра», на которые ссылается «Интерфакс».

При этом число россиян, высказавших такое мнение, сократилось на 16% по сравнению с сентябрем 2014 года.

О том, что у России нет врагов, сказали 18% участников опроса (8% в 2014 году). 14% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, 52% россиян высказали мнение, что «России сейчас действительно угрожают многочисленные внешние и внутренние враги».

29% респондентов считают, что «разговоры о врагах ведутся для того, чтобы запугать население и сделать его послушной марионеткой в руках у власти».

Ранее в опросе фонда «Общественное мнение» отмечалось, что 86% россиян заявили о страхе других стран перед Россией.

Из тех, кто считает, что России боятся в мире, 75% респондентов ответили, что это хороший показатель. Также 67% россиян уверены, что в последние время влияние России в мире растет, а 19% говорят о том, что оно снижается. Рост влияния России респонденты объясняют ростом военной мощи (14%), проведением правильной внешней политики (11%) и заслугами президента (7%).

Около половины россиян (48%) считают, что к России в мире относятся плохо, 42% — что хорошо. При этом больше половины (51%) респондентов заявили, что отношение к России в мире необъективное, другой точки зрения придерживаются 36% россиян.