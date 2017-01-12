Почти 5 млн россиян получают зарплату ниже 125 долларов

Почти 5 млн человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 7,5 тыс. рублей (125 долларов), заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"У нас есть серьезнейшая проблема - это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек - столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа", - сказала Голодец, в Москве выступая на Гайдаровском форуме.

Вице-премьер не уточнила, каким образом работодатели обходят требование о выплате минимального уровня зарплаты и идет ли речь о работе на полставки либо неофициальном трудоустройстве.

Ранее в четверг ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым 10% россиян получают "серые зарплаты". Еще 13% получают часть дохода официально, а часть - "в конвертах".

При этом министр труда и соцзащиты Максим Топилин, выступая на Гайдаровском форуме, призвал "обеспечить приближение" МРОТ к прожиточному минимуму уже к осени 2017 года. Президент России Владимир Путин еще в апреле 2012 года говорил, что МРОТ "в ближайшие несколько лет" должен сравняться с уровнем прожиточного минимума.

В последний раз МРОТ был повышен с 1 июля 2016 года до 7,5 тыс. рублей (тогда это составляло 115 долларов).

Прожиточный минимум в России, согласно декабрьскому постановлению правительства, составляет 9889 рублей (165 долларов).

В январе-сентябре 2016 года в России, по данным Ростата, насчитывалось 20,3 млн человек с доходом ниже прожиточного минимума.

Уровень бедности в стране "устойчиво растет" после 2014 года, говорила вице-премьер Голодец в октябре на инвестиционном форуме в Сочи. Она уточняла, что "прежде всего бедность поразила людей работающих". В декабре Голодец признавала, что статистика бедности в России "расходится" с самоощущением людей. "Оно гораздо хуже", - говорила вице-премьер.