Почему у посла России в Турции не было охраны?

Российские власти открещиваются от ответственности за отсутствие охраны у погибшего посла Андрея Карлова.

Опрошенные Би-би-си эксперты отмечают, что сотрудников спецподразделения Службы внешней разведки отправляют охранять послов только в страны, где идет война.

На территории Турции военные действия не ведутся, но за 2016 год там произошло более 40 нападений на жителей и официальные учреждения, которые власти страны квалифицировали как теракты. А за несколько дней до убийства Карлова у российского посольства в Анкаре прошли митинги против политики России.

На встрече с руководством палат Федерального собрания России президент Владимир Путин объяснил, почему убитый в понедельник посол России в Турции был без охраны.

"Дело в том, что есть общее правило, согласно которому вооруженная охрана посольства с оружием работает только на территории самого посольства. За ограду с оружием не выходит. В этом проблема, - сказал президент. - Дело не в Турции, дело в том, что это в большинстве стран так".

"Но вы правы в том, что в некоторых странах с учетом особенностей происходящих там процессов можно было бы договориться и о другом", - добавил президент.

Замкнутый круг

Еще 19 декабря, сразу после убийства Карлова, президент провел совещание с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, директором ФСБ Александром Бортниковым и главой СВР Сергеем Нарышкиным. Путин заявил, что нужно "получить гарантии от турецкой стороны по обеспечению безопасности российских диппредставительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях".

Кроме того, он потребовал от участников совещания внести согласованные предложения по усилению охраны других российских посольств и учреждений за рубежом.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая в среду на вопрос журналистов, почему у Андрея Карлова не было охраны, посоветовал обратиться в МИД.

Но официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала Би-би-си, что вопрос об отсутствии охраны у посла в день убийства нужно адресовать и не внешнеполитическому ведомству. "Охрана российских заграничных учреждений осуществляется страной пребывания в соответствии с международными договоренностями", - добавила она.

Захарова добавила, что "Великобритания за последние годы не поддерживала заявление председателя Совбеза ООН с осуждением терактов в отношении российских посольств". "Пока ваше правительство и другие мировые лидеры не начнут объединять усилия в борьбе с международным терроризмом, до тех пор будут новые жертвы по всему миру", - заявила Би-би-си представитель МИД.

Русская служба Би-би-си обратилась в Службу внешней разведки (СВР), но снова была перенаправлена в МИД. Начальник пресс-бюро СВР Сергей Иванов заявил, что служба не комментирует вопросы охраны посольств. "Мне нечего сообщить, это мидовская тема, обсуждать данную проблематику я не уполномочен", - сказал он.

А начальник пресс-службы ФСБ Олег Матвеев вовсе отказался отвечать на вопросы Би-би-си, сославшись на то, что ФСБ не дает комментариев и распространяет информацию "только посредством сообщений на официальном сайте или через информагентства".

Была ли охрана

Бывший посол России в одной из европейских стран отмечает, что Карлов "был носителем серьезной информации, которая требовала обязательного присутствия наших спецслужб". По словам собеседника Би-би-си, через Карлова шли согласования с турецкой стороной совместных усилий по решению сирийского конфликта.

При этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в среду в Госдуме, рассказал, что был в Анкаре месяц назад и обратил внимание на отсутствие у Карлова охраны.

Согласно закону "О внешней разведке" обеспечивать безопасность сотрудников российских учреждений за границей и членов их семей уполномочены главное управление генштаба, более известное как ГРУ, и СВР.

Собеседник агентства "Росбалт" в спецотряде СВР "Заслон", который, в частности, охраняет российских дипломатов в некоторых странах, утверждает, что с Карловым не было никакой охраны. По его словам, турецкие власти не допускали в страну бойцов спецотряда на протяжении 10 лет.

Бывший посол России в Йемене Александр Калугин рассказал Би-би-си, что его во время службы охраняли сотрудники "Заслона", поскольку ему поступали угрозы. "Я находился под защитой во время всех выездов - официальных и неофициальных", - вспоминает Калугин, работавший послом в Йемене с 1998 по 2002 годы.

Он отмечает, что "Заслон" работает не во всех странах, и все зависит от ситуации в конкретном государстве. "Они же с оружием ездят, - говорит Калугин. - Как я понимаю, в нашем посольстве в Анкаре таких людей [сотрудников "Заслона"] не было, потому что турки своего согласия не давали".

Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер тоже отмечает, что "Заслон" привлекают для охраны дипломатов в таких странах, как Афганистан, Ирак, Сирия - то есть там, где идут открытые военные столкновения. Он тоже отмечает, что выезд вооруженных сотрудников разведки за рубеж - сложное мероприятие.

"Это же гражданам другой страны надо разрешить ношение и хранение оружия, оружие должно быть ввезено официально и должно быть маркировано, сами охранники должны знать законы об оружии, которые действуют в стране", - перечисляет Линдер. По его словам, не каждая страна разрешит присутствие вооруженных сотрудников спецподразделения российской Службы внешней разведки, если в стране не идет война.

Поэтому, поясняют Линдер и Калугин, "Заслон" охраняет далеко не все российские посольства. Например в Иордании, где Калугин был послом с 2006 по 2013 годы, российское представительство, по его словам, ограничивалось собственными возможностями, не привлекая СВР. "Это офицер безопасности в посольстве, погранслужба ФСБ, плюс посольство охраняло по периметру иорданское частное охранное предприятие", - рассказал Калугин.

В некоторых российских представительствах за рубежом работают сотрудники СВР и главного управления генштаба - "ближние соседи" и "дальние", как их называют на жаргоне спецслужб и сотрудников МИД. Это так называемые "легальные резидентуры" - негласные органы внешней разведки за границей, действующие под прикрытием официальных российских загранучреждений - посольств, постоянных представительств при международных организациях, консульских учреждений.

"Легальные" резидентуры физически находятся на территории посольств, представительств или консульств. Они защищены дипломатическим иммунитетом. Впрочем, Калугин настаивает, что эти сотрудники разведки охраной посольств не занимаются.

Горячая точка

В последние годы Турцию сотрясают нападения на жителей и официальные учреждения. По официальным данным, в 2016 году в Турции их было более 40. Их них два произошли в Анкаре.

Так, 13 марта взрыв на автобусной остановке рядом со сквером Гювен-парк в центре города унес жизни 37 человек. 17 февраля из-за взрыва на оживленном перекрестке возле здания парламента и генштаба погибли 29 человек.

В прошлом году таких нападений в Турции было меньше - 31. Одно из них произошло в столице: 10 октября 2015 года два взрыва в Анкаре унесли жизни 102 людей.

На неделе, предшествовавшей убийству посла Андрея Карлова, в турецких городах прошли акции протеста против политики России в Сирии, связанные с событиями в Алеппо. Тогда правительственные войска, поддерживаемые Россией, вытеснили из города сирийских повстанцев. Митинги проходили в том числе и у российского посольства в Анкаре.

"Полиция приняла повышенные меры безопасности. К посольству были стянуты дополнительные подразделения спецназа МВД", - рассказывала ТАСС пресс-атташе посольства Ирина Касимова об акции 13 декабря.

Провал российских спецслужб

Нельзя сказать, что российские власти не понимали опасности ситуации для послов за рубежом. Только в июне Госдума приняла специальный правительственный закон о чрезвычайных и полномочных послах и постоянных представителях России в иностранных государствах.

Этим законом вводится компенсация для членов семьи послов, если те погибнут на службе из-за теракта или иных насильственных действий. Единовременная выплата составляет 180 денежных вознаграждений погибшего.

Об охране послов в новом законе говорится лишь то, что необходимые меры по обеспечению безопасности и защиты посла, представителя и проживающих совместно с ними членов их семей принимает "уполномоченный федеральный орган исполнительной власти". Однако какой это орган, не уточняется.

"Необходимо создавать новую структуру для охраны сотрудников российских дипломатических представительств и решать, будет ли она в составе ФСО или в составе МИДа. В СССР такие структуры были. У американцев и у израильтян такие структуры есть", - отметил Линдер в беседе с Би-би-си. Он ожидает, что президент России Владимир Путин поднимет этот вопрос на пресс-конференции в пятницу.

По мнению Линдера, убийство посла - "вопрос провала структур, которые должны были докладывать министру иностранных дел и президенту о ситуации в Турции".

"Много вопросов к людям, которые отвечали за безопасность в российском посольстве. Даже если посол говорит охраннику "я пойду один", сотрудник все равно должен функции выполнять", - говорит эксперт. Он предполагает, что охрана посольства либо понадеялась на турецкую сторону, либо произошла "фатальная недоработка".

Расследовать убийство посла и анализировать работу российских сотрудников, отвечавших за охрану Карлова, будет межведомственная рабочая группа, сформированная Следственным комитетом России по поручению президента. Группа уже работает в Анкаре совместно с турецкими спецслужбами.