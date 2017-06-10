Почему к россиянам приходят с обысками все чаще

bbcrussian.com
суббота, 10 июня 2017 г. 18:21
На этой неделе полицейские пришли в московский офис правозащитного движения "Русь сидящая" и провели там 3,5 часа. Утром того же дня полиция обыскала дом оппозиционера Дмитрия Борисова и задержала его самого.
© Marijampolės apsk. VPK nuotr.

Это - лишь два из нескольких проведенных в 2017 году обысков, вызвавших заметный резонанс в обществе и озабоченность правозащитников.

Тенденцию к росту числа обысков в последнее время подтверждают не только заголовки СМИ, но и данные судебной статистики, рассказал Русской службе Би-би-си Кирилл Титаев, сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге.

В 2016 году суды удовлетворили почти 200 тысяч ходатайств судов на обыск, выемку или осмотр жилища по уголовным делам, а также выемку вещей, сданных в ломбарды (до 2016 года эти три категории суммировались в статистике), следует из данных Верховного суда.

По словам Титаева, осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц в данном случае - почти то же самое, что и обыск.

С 2007 году по 2016 год число одобренных судами ходатайств выросло на 42%.

Обыски в квартирах и жилых домах разрешено проводить только после одобрения судом, следует из соответствующей статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В остальных случаях достаточно постановления следователя. Статистики о числе таких постановлений в открытом доступе нет, считает Титаев.

Почему число обысков растет? Однозначного ответа на этот вопрос нет, признал эксперт и перечислил три возможных причины тенденции.

- Следователи наработали достаточно практики в использовании положений принятого 15 лет назад Уголовно-процессуального кодекса. Так много времени на освоение процедур им понадобилось из-за того, что, по статистике, один следователь в среднем проводит лишь 3,5 обыска в год.

- Репрессивный уклон российских правоохранительной и судебной систем усиливается.

- Структура преступности изменилась таким образом, что обыски нужно проводить чаще. В 90-е годы было много квартирных краж и подростковой преступности. Расследование этого типа преступлений почти не требовало вторжения в жилища предполагаемых преступников и свидетелей. В настоящее время квартирные кражи стали менее интересными для воров, а для подростков появилось множество форм альтернативного досуга. В результате правоохранительные органы расследуют преступления, требующие проводить больше обысков.

Акции устрашения

Главная цель обыска - поиск улик, следов или похищенных вещей. Попутно полицейские или следователи могут обнаружить запрещенные к обороту предметы: наркотики, оружие и так далее. Но у обысков могут быть и другие задачи.

"Так можно испугать человека, который не является подозреваемым, и следствие не планирует делать его таковым. Но зато как свидетель он будет гораздо откровеннее", - рассказал Титаев.

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