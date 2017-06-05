По образцу Москвы реконструируют 40 российских городов

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 5 июня 2017 г. 14:05
Этим летом в крупнейших городах России пройдет масштабная программа реконструкции, которая затронет улицы, парки, площади, набережные и дворы. Об этом сообщают «Ведомости».
© Vida Press

Общая сумма затрат на программу составит 42 миллиарда рублей. 26 миллиардов выделят из бюджета, еще 16 миллиардов планируется привлечь из региональных и муниципальных бюджетов.

Программа реконструкции затронет 210 «знаковых общественных мест» в 40 региональных центрах, 10 из которых — города с населением более миллиона человек. Как рассказал министр строительства России Михаил Мень, «знаковые общественные места» планируется определить по итогам голосования жителей города. К бюджету программу планируется привлечь сторонние источники и прямое софинансирование жителями. «Это беспрецедентный уровень расходов и работы», — отметил Мень.

Министр подчеркнул, что реконструкция в городах не ограничится новыми скамейками и фонарями, а будет «гораздо существеннее».

В качестве образца программы реконструкции в российских городах планируется задействовать опыт Москвы, которая, по словам федерального чиновника, нашла «правильный путь» к созданию городской среды и в связи с этим может конкурировать с другими мировыми центрами. В частности, планируется использовать стандарты программы «Моя улица».

Программу благоустройства и дизайна реконструкции в российских городах разработает конструкторское бюро «Стрелка» по заказу Агентства ипотечно-жилищного кредитования (АИЖК). Ранее «Стрелка» делала то же самое для столицы. Контракт с АИЖК «Стрелке», по информации «Ведомостей», достался по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

По словам представителя «Стрелки», реконструкция не затронет четыре города — Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Особое внимание программе обновления уделят в семи городах, которые принимают Чемпионат мира по футболу в 2018 году, — Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород, Волгоград и Екатеринбург.

Телеканал "Дождь"
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