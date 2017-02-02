По делу о хакерах "Шалтай-Болтая" арестовали еще двух человек

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snob.ru
четверг, 2 февраля 2017 г. 09:45
По делу о хакерской группе «Шалтай-Болтай» арестовали Александра Филинова и Константина Теплякова — предполагаемых сообщников лидера группы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Екатерину Краснову
© Marijampolės apsk. VPK nuotr.

Филинова и Теплякова арестовали еще в ноябре 2016 года. Им и Владимиру Аникееву, которого называют лидером «Шалтай-Болтая», предъявили обвинение в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, причинившем крупный ущерб и совершенном организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 272 Уголовного кодекса).

В конце января сообщалось, что в декабре 2016 года были арестованы сотрудники ФСБ Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев и сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. По разным данным, появлявшимся в СМИ, фигуранты дела передавали ЦРУ информацию о кибератаках или контролировали «Шалтай-Болтай», когда его хакеры публиковали переписки российских чиновников. Адвокат по делу офицеров ФСБ Иван Павлов отверг связь процесса с «Шалтай-Болтаем».

Ранее 1 февраля Павлов рассказал, что Михайлову, Докучаеву и Стоянову предъявили обвинения в госизмене в пользу США. Официально о том, кому именно передавали информацию фигуранты и о чем она была, не сообщалось.

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