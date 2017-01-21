Питерские нацболы сожгли флаги на офисе "Газпрома"

В Санкт-Петербурге групп нацболов сожгла флаги, висящие на здании "Газпрома" на Английской набережной, передает "Деловой Петербург". Фото с места акции публикует АПН.

Акция прошла в день смерти Владимира Ленина, вождя большевиков и лидера революции 1917 года.

Как сообщает АПН, национал-большевики с закрытыми масками и шарфами лицами заблокировали двери офиса, сожгли вывешенные у входа знамена корпорации и водрузили на их место флаги Советского Союза.

После этого они развернули транспарант "Капитализм - дерьмо! 1917-2017", жгли файеры, скандировали "Наша Родина - СССР!" и "Долой итоги приватизации!".

Также они разбросали листовки с требованием национализации всех сырьевых компаний и возрождения вместо них министерства нефтегазовой промышленности. "По сей день наиболее ценное достояние России - её недра и полезные ископаемые - принадлежат кучке олигархов и "эффективных менеджеров", ни в чем себе не отказывающих. Во главе списка самых высокооплачиваемых руководителей страны стоят глава "Газпрома" Алексей Миллер, чьи доходы в 2016 году составили более 18 млн долларов, и глава "Роснефти" Игорь Сечин, заработавший 16 млн. долларов. В тяжелые для страны времена, когда граждане беднеют и в стране не хватает денег на социальные нужды, они жиреют, наживаясь на общенародной собственности", - говорится в послании национал-большевиков. Листовки подписаны запрещенной партией "Другая Россия".

Собравшиеся на Английской набережной люди скрылись с места акции до прибытия полиции.

"Другая Россия" - незарегистрированная партия, учрежденная бывшими членами запрещенной Национал-большевистской партии в 2010 году. Бывшая некогда в оппозиции, она поддержала присоединение Крыма к России и тогда перешла от гражданского сопротивления к поддержке официальной линии руководства страны. Некоторые ативисты принимали участие в боях на Донбассе на стороне сепаратистских республик.