Писатель Прилепин стал заместителем командира батальона в ДНРВ Кремле прокомментировали действия Прилепина

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 13 февраля 2017 г. 12:06
Писатель Захар Прилепин с октября 2016 года занимает должность заместителя командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он рассказал "Дождю".
Zacharas Prilepinas
© RIA/Scanpix

По словам Прилепина, батальон начал формироваться летом 2016 года, он принадлежит полку специального назначения армии ДНР.

В ответ на вопрос о том, участвовал ли он в боях в составе батальона, писатель отметил, что «политрук — это не воспитатель в детском саду». «Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, — я, будучи замкомбата, не могу не принимать участия ни в чем. <…> Батальон находится непосредственно на линии соприкосновения, выполняет боевые задачи», — пояснил Прилепин.

С начала вооруженного противостояния между украинскими войсками и сепаратистами в Донбассе Прилепин участвовал в организации доставки туда гуманитарной помощи. Также он организовывал поездки на восток Украины российских деятелей культуры.

В 1990-е годы Прилепин служил в ОМОНе и принимал участие в боевых действиях в Чечне и Дагестане.

В Кремле прокомментировали информацию о Прилепине

В Кремле не хотели бы комментировать информацию о гражданах России, которые отправляются в непризнанные республики и находятся там «по различным поводам», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о назначении писателя Захара Прилепина заместителем командира батальона самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Есть граждане России, как и граждане других стран, которые по различным соображениям, по зову сердца, по иным соображениям действительно отправляются в эти непризнанные республики и находятся там по различным поводам. Это факт, который мы констатируем, но комментировать я бы ничего не хотел», — заявил Песков.

Телеканал "Дождь"
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Zacharas Prilepinas
Писатель Захар Прилепин с октября 2016 года занимает должность заместителя командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он рассказал "Дождю".

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