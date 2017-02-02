Пиотровский объяснил интерес ФСБ к стройкам Эрмитажа

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Телеканал "Дождь"
четверг, 2 февраля 2017 г. 14:35
Директор российского Эрмитажа Михаил Пиотровский сказал, что музей постоянно находится в контакте с ФСБ из-за того, что во время строительства новых объектов Эрмитаж сталкивается с «жуликами», сообщает «Интерфакс».
Michailas Piotrovskis
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

«В Эрмитаже очень много строек, практически все стройки успешны. По поводу строек мы с ФСБ контактируем постоянно, они следят за всеми нашими стройками с самого начала, проверяют наши документы. Потому что кругом жулики, в частности, в строительной области. Нужно их заставлять работать до того, как они обанкротятся», — сказал он.

Во вторник, 31 января, ФСБ провели обыски в Эрмитаже. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники работали в помещениях реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня». Пиотровский, комментируя сегодня обыски ФСБ в Эрмитаже, сказал, что «не уполномочен информировать» действия спецслужб.

По данным «Фонтанки», ФСБ интересовали документы, которые связаны с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице. Источники издания связали обыски с контрактом, который музей заключил с московской компанией «Мехстройтранс» в декабре 2015 года на сумму 3,67 миллиарда рублей. По информации «Фонтанки», компания получила миллиард рублей в качестве аванса, однако не выполнила работы в срок и задержала оплату субподрядчикам.

Телеканал "Дождь"
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