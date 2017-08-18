Певец Евгений Осин нашелся и находится в реабилитационном центре

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Телеканал "Дождь"
пятница, 18 августа 2017 г. 18:29
Певец Евгений Осин нашелся, он находится в реабилитационном центре. Там он проходит курс лечения алкогольной зависимости, передает РИА Новости со ссылкой на источник в волонтерской организации, которая занималась поиском певца.
© Stop kadras

Собеседник агентства уточнил, что Осина поместили в реабилитационный центр по предложению друзей.

Сообщения о пропаже певца появились ранее днем. «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник писал, что Осин 15 августа ушел из дома и не вернулся.

В пресс-службе московской полиции агентству рассказали, что жительница столицы «обратилась в полицию с сообщением о пропаже брата в районе Хорошево-Мневники». По данным «Интерфакса», речь шла именно об Осине.

С 1988 по 2016 годы певец выпустил 15 альбомов. Среди его наиболее известных песен «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и другие.

Телеканал "Дождь"
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