Петербургские музейщики выступили в защиту Исаакиевского собора

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bbcrussian.com
пятница, 13 января 2017 г. 16:30
Петербургские музейщики выступили с резкой критикой решения о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.
© Sputnik

Тем временем петиция с требованием приостановить передачу набрала больше 150 тыс. подписей, а у собора в пятницу соберутся противники решения губернатора города.

Союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовал заявление, в котором выступил против "ликвидации светского музея в Исаакиевском соборе".

"Невозможно не задать вопрос, ради чего уничтожается музей? В том, что уничтожается, - сомнений нет, так как работа любого музея - это работа его коллектива, а понятно, что далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации", - говорится в заявлении.

Музейщики напоминают, что Исаакиевский собор не получал финансирования из бюджета Петербурга и заработал в 2016 году на билетах 783 млн рублей (13 млн долларов), из которых 100 млн рублей отдал в виде налогов в городскую казну. Столько же музей потратил на реставрацию собора и содержание музейного комплекса. В соборе дважды в день проходят богослужения, причем прихожан пускают в храм бесплатно, сказано в заявлении.

Музейное сообщество Петербурга, говорится в заключении, предлагают администрации города и РПЦ "найти возможность для того, чтобы не заводить ситуацию в тупик". Что именно предлагается сделать, в заявлении не уточняется.

10 января власти Петербурга объявили, что губернатор Георгий Полтавченко принял решение передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ. Его пресс-секретарь Андрей Кибитов тогда не объяснил причину такого решения. Позже власти заявили, что поводом для начала передачи собора стало обращение патриарха Кирилла к Полтавченко. Руководители церкви и города при этом договорились, что собор сохранит музейную функцию.

В сентябре 2015 года Полтавченко отклонил просьбу церкви, сославшись на то, что в случае передачи собора город не сможет взять на себя финансирование работ по реставрации.

Нынешнее решение губернатора вызвало резкую критику со стороны оппозиционных политиков в городе. Несколько политических сил объявили о создании коалиции, которая должна бороться против передачи собора, а депутат законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский анонсировал проведение на ступенях храма народного схода в пятницу.

Первая акция против передачи собора состоялась 11 ноября. Активисты повесили на колоннаде баннер "не РПЦ", но их действия быстро пресекла полиция.

Одновременно на сайте Change.org начался сбор подписей с требованием остановить передачу Исаакиевского собора, к пятнице петиция набрала более 155 тыс. подписей. В петиции выражается опасение, что доступ туристов в храм будет ограничен, а работы по реставрации приостановлены.

Накануне представители РПЦ объяснили, как должен будет функционировать собор после его передачи церкви. Церковь возьмет на себя текущее содержание храма, а "глобальные реставрации, огромные реставрации" будут вестись в том числе за счет государства, сказал епископ Тихон (Шевкунов). При этом вход в храм станет свободным.

Собственником собора останется город, напомнил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов.

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