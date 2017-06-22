Песни представителя МИД РФ откроют и закроют Московский кинофестиваль

«Я узнал, что Мария Захарова пишет песни, я ее попросил прислать их, она сначала сопротивлялась, потом прислала две замечательные песни, одна из них прозвучит на открытии, и сегодня она совершенно в тему, потому что День скорби, день начала войны. Мария — автор и музыки, и слов», — сказал Михалков.

Церемония открытия состоится в четверг, 22 июня, фестиваль продлится до 29 июня.

Михалков уточнил, что в процессе создания песен участвовал продюсер Максим Фадеев. Во время церемонии открытия песню Захаровой исполнит Наргиз Закирова, которая ранее становилась победительницей шоу «Голос».

На прошлой неделе Захарова опубликовала в своем инстаграме фотографию с Фадеевым. В подписи к публикации она анонсировала сюрприз.

С Максом Фадеевым. Это любовь 💞Ждите сюрпризов 😉 PS петь не буду ))) @fadeevmaxim A post shared by Maria Zakharova (@mzakharovamid) on Jun 15, 2017 at 2:16am PDT

Михалков также подчеркнул, что на закрытии фестиваля тоже будет исполнена песня Захаровой. «Я очень рад снять этот «камень» политического противостояния, показать, какая Мария красивая, умная и талантливая женщина, которая мало того, что занимается отстаиванием интересов нашего О​течества, еще и пишет замечательные песни», — сказал режиссер.

Ранее Захарова рассказала общественности о своей любви к танцам. В 2016 году она перед журналистами, освещавшими саммит Россия — АСЕАН, станцевала «Калинку».