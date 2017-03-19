Пескову "не так уж важно", признает ли Украина Крым российским

На просьбу дать прогноз и назвать возможные сроки признания Украиной факта присоединения Крыма к России и восстановления дружеских взаимоотношений между странами Песков ответил: "Я не думаю, что кто-то сможет дать такие прогнозы. Это первое. А второе, с точки зрения нашей нынешней реальности, положения и статуса Крыма как региона Российской Федерации, это не так уж и важно, потому что это вряд ли когда-то изменится".

При этом пресс-секретарь Путина отметил, что отношения с Украиной играют важную роль в политической и экономической жизни России. "Вы знаете, что и смешанные семьи, и родственные отношения, и так далее, и тому подобное. Это трудно переоценить, это важно до сих пор, несмотря на все издержки вот той ситуации, в которую мы вместе попали с Украиной. Быстро пройти через эту боль не получится. Хотя, как вы, наверное, видите и как вы знаете, в России никаких предубеждений в отношении украинцев не было и нет и, я надеюсь, не будет", - сообщил он.

По его мнению, одним из условий восстановления отношений между двумя странами является снижение "эмоционального накала" и "идеологического одурманивания" в разных регионах Украины.

На вопрос, почему Владимир Путин не посетил праздничные мероприятия, посвященные присоединению Крыма, Песков точного ответа не дал: "Вряд ли, наверное, нужно ожидать от Путина каждый год поездок в Крым, вы знаете, он там бывает достаточно регулярно… Я не знаю уж, как точно он отмечает, но то, что это для него особенный день - это абсолютно однозначно".

Накануне в России отмечали трехлетие присоединения Крыма. Украина и страны Запада считают присоединение Крыма на основе стремительно организованного референдума аннексией полуострова.