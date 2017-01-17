Песков заявил о попытках спецслужб США завербовать российских дипломатов

«Это действительно так. Информация не придавалась широкой огласке, обычно это не принято делать. Но коли идет такая агрессивная риторика со стороны уходящей администрации… Конечно, не лишним было бы напомнить, что такие случаи имели место — давление на дипломатов, попытки их завербовать», — сказал Песков.

Он отметил, что «это свидетельствует о том, что на российские загранпредставительства оказывается постоянное давление, идет работа по сбору разведданных».

«Это не дружественная линия в отношении России. Мы сожалеем в связи с тем, что в Вашингтоне прибегали к таким методам», — заявил пресс-секретарь.

Ранее глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник, 17 января, заявил, что во время второго срока администрации Обамы нарастала вербовочная активность США в отношении российских дипломатов, передает ТАСС.

«Американские спецслужбы пытались сделать вербовочные предложения послу высшего звена. Пытались засунуть в машину и дать 10 тысяч долларов», — заявил министр. По его словам, «деньги эти были оприходованы посольской бухгалтерией, теперь работают на благо нашей страны».

Он также рассказал представители США надевали парики, переодевались в женщин, чтобы пытаться проникнуть на российские объекты. Кроме того, американские дипломаты были замечены переодетыми на всевозможных митингах и акциях протеста, включая несанкционированные, добавил Лавров.