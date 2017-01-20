Песков заявил о пользе "серьезной оппозиции" для России

«Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения», — сказал Песков.

Песков также отметил, что «как гражданин Российской Федерации» надеется на то, что Путин примет решение баллотироваться на новый срок.

В ответ на вопрос BBC о том, сможет ли оппозиционер Алексей Навальный принять участие в следующих президентских выборах, Песков сказал: «Гарантировать или не гарантировать это может только наш глава Центральной избирательной комиссии. Так что я не имею права делать такого рода заявления».

В декабре Навальный заявил о намерении участвовать в президентских выборах. Это произошло после того, как Верховный суд отменил приговор по делу «Кировлеса», в рамках которого оппозиционера приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Песков, комментируя решение Навального, отмечал, что принимать участие в выборах президента может любой гражданин, соответствующий критериям, установленным в российской Конституции.