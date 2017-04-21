Песков заявил о непричастности Кремля к видеороликам про "Гитлера-Навального"

Песков отверг предположение о том, что к появлению видероликов может иметь отношение Кремль.

«Администрация президента такими делами не занимается, ну, не совсем наша это повестка дня. Мы не занимаемся изготовлением роликов», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что «палитра мнений на этот счет достаточно обширна, есть очень аргументированная точка зрения, что упомянутые вами граждане могут сами стоять за изготовлением этих роликов, если задаться примитивным вопросом — а зачем и для кого это нужно».

18 апреля во Владимирском государственном университете студентам рассказали об «уголовном прошлом» Навального. На встрече также прозвучало сравнение политика с Гитлером.

Ранее Дождь со ссылкой на источники сообщил, что после антикоррупционных акций, которые прошли по всей стране 26 марта, Кремль принял решение начать кампанию по дискредитации Навального и подорвать его позиции перед выборами президента страны.