Песков заявил, что Россия ежедневно подвергается сотням тысяч кибератак

Он также заявил о желании Кремля налаживать отношения с новой американской администрацией и прокомментировал высказывания некоторых ключевых фигур в правительстве Трампа, которые по-прежнему видят в России главную угрозу безопасности.

Что касается предстоящих в 2018 году президентских выборов в самой России, то пресс-секретарь Путина однозначно дал понять, что его начальник пойдет на новый срок, и что альтернативы ему он в рядах нынешней оппозиции не видит.

При этом Песков отказался подтвердить, будет ли допущен к выборам Алексей Навальный, сославшись на то, что он "простой гражданин", в чью компетенцию такие вопросы не входят.

Русская служба Би-би-си предлагает вашему вниманию три отрывка из этого интервью.

- Вас, Дмитрия Пескова, обвиняют в том, что вы были одним из главных организаторов кампании по оказанию влияния на исход президентских выборов в США.

- Для меня большая честь, что меня считают таким продвинутым. Но я не настолько продвинут в этой киберобласти. Так что это неправда. Это первое. Второе: каждый день происходят сотни и тысячи кибернападений на цифровые системы Российской Федерации. Некоторые из них ведутся с территории Соединенных Штатов. Десятки идут с территории Германии. Десятки - из Великобритании. Думаете ли вы, что это с высокой степенью уверенности означает, что эти нападения на наши цифровые системы поощряются правительствами в Вашингтоне, Лондоне или Берлине? Вы вероятно скажете, что нет. Об этом не может быть и речи.

- А сами вы что думаете?

- Мы думаем, что это не имеет никакого отношения к правительствам, хотя мы также располагаем свидетельствами того, что за некоторыми очень агрессивными нападениями на наши банки и наш официальный веб-сайт стоят некоторые иностранные спецслужбы.

- Вы хотите сказать мне, что это ответная мера?

- Таких мер нет, и ни российское правительство, ни Кремль, ни лично президент Путин, ни военная разведка не стоят за этими нападениями, если они, конечно, в самом деле были.

- Это наводит меня на самый главный вопрос, которым сегодня задается весь мир: верите ли вы, что с приходом президента Дональда Трампа произойдут фундаментальные изменения и фундаментальный сдвиг в отношениях между Вашингтоном и Москвой?

- К сожалению, мы не можем верить. Все, что мы можем, так это выражать надежду, мы хотим хороших отношений с Америкой. Мы считаем, что мы не можем решить множество проблем в этом мире и в нашем регионе, которые угрожают нашей стране, без сотрудничества с американцами. Вот почему нам позарез необходимы хорошие отношения с Вашингтоном, но, как говорится, для танго нужны двое. Ну а каков будет подход президента Трампа - это большой вопрос.

- Мы беседуем накануне инаугурации. Когда вы будете смотреть церемонию инаугурации Трампа, ваш начальник откроет шампанское?

- Мы будем отмечать наш христианский праздник Крещение, купаться в ледяной воде, так что у нас будет другой распорядок дня.

- Давайте подумаем, что бы это значило. Дональд Трамп говорил о своем восхищении Путиным, называл его умным парнем, но некоторые из его ключевых кандидатов на высшие посты - госсекретаря, министра обороны, главы ЦРУ - все они ясно говорят: Россию нужно считать самой главной угрозой. Генерал Мэтисс, назначенный на пост министра обороны, говорит, что Россия представляет серьезнейшую угрозу европейской безопасности и НАТО.

- Человек не может жить и не может развиваться как личность в определенном окружении, и вдруг прийти к иному выводу. Человек - дитя своего окружения, а окружение в США в настоящее время очень враждебно по отношению к России, так что мы понимаем такие заявления.

- Вы могли бы гарантировать мне, что Алексею Навальному будет по крайней мере позволено участвовать в выборах 2018 года и бросить вызов Путину?

- Гарантировать или не гарантировать это может только наш глава Центральной избирательной комиссии. Так что я не имею права делать такого рода заявления.

- Вы верите в то, что России пошло бы на пользу, если бы лидеру оппозиции, такому как Навальный, было бы позволено побороться с Путиным?

- Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения.

- Из этого ответа я делаю вывод, что президент Путин определенно пойдет на следующий срок в 2018 году.

- Знаете, еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок.