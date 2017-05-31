Песков: в Кремле слишком заняты, чтобы смотреть "Карточный домик"

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bbcrussian.com
среда, 31 мая 2017 г. 16:15
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не следят за американским сериалом "Карточный домик".
© Sputknik/Scanpix

"В Кремле очень много других забот", - сказал Песков в ответ на вопрос, знают ли в Кремле о выходе нового сезона этого сериала.

"Карточный домик" - политическая драма, в которой рассказывается о работе администрации президента США. Сериал вышел в 2013 году и был номинирован на премию "Эмми". 30 мая 2017 года вышел пятый сезон этого сериала.

Одна из серий третьего сезона "Карточного домика" была посвящена вымышленному российскому президенту Виктору Петрову, который посещает США. В этом эпизоде приняли участие участницы группы Pussy Riot, которые сыграли сами себя.

После выхода этой серии Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не смотрели этот сериал и "не слышали об использовании образа" Путина в нем.

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