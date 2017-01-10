Песков увидел в санкциях США попытку исключить диалог с Россией

Говоря о возможных ответных мерах на расширение санкций США против России, Песков заявил: "Этого я не могу сказать".

В понедельник американские власти включили в "список Магнитского" главу Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, депутата Госдумы Андрея Лугового, бизнесмена Дмитрия Ковтуна, следователя Станислава Гордиевского и фигуранта проведенного фондом Hermitage Capital расследования Геннадия Плаксина.

"Акт Магнитского" предусматривает отказ в визах, а также финансовые санкции в отношении россиян, которые, как полагают в Вашингтоне, причастны к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и другим нарушениям прав человека. Магнитский скончался в СИЗО в Москве в 2009 году. В тюрьме его содержали в условиях, которые правозащитники назвали "пыточными".

Как считают коллеги юриста в фонде Hermitage, уголовное дело на него завели в отместку за раскрытие крупной налоговой аферы сотрудников МВД и налоговых инспекций, которая стоила бюджету России миллиарды рублей.

Представитель СКР Светлана Петренко сказал Би-би-си, что в ведомстве пока не комментируют санкции против Бастрыкина.

"Что касается "списка Магнитского", то насколько я понимаю, в него вносят людей, нарушающих права человека. Я же как депутат Госдумы, наоборот, занимаюсь защитой прав людей", - сказал Интерфаксу Луговой. - Это какая-то агония уходящей американской администрации, которая решила вспомнить британскую историю со смертью Литвиненко". Британский суд по итогам дознания назвал Лугового вероятным исполнителем убийства экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в ноябре 2006 года.

"Все это за гранью здравого смысла - то, чего не хватает в последние годы Вашингтону, - сказал, в свою очередь, Ковтун. - Я даже в свои лучшие годы не собирался выезжать в Америку. Ни счетов, ни имущества, ни недвижимости у меня нет не то что в США или в Европе, но и в России".

Расширение "списка Магнитского" назвал "истерикой уходящей администрации президента Обамы" спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Когда люди не поддержали, это говорит о том, что рядовой избиратель хочет стабильных отношений с Россией, другими странами", - заявил он.

При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Москва может ответить Вашингтону на расширение "списка Магнитского" асимметрично - по аналогии с ответом на высылку из США 35 российских дипломатов в конце 2016 года. Президент Владимир Путин тогда заявил, что Россия не будет отвечать симметрично и создавать проблемы американским дипломатам.

США ввели санкции против руководителей ФСБ и ГРУ, а также выслали российских дипломатов, обвинив Москву в организации кибератак в ходе предвыборной кампании. 7 января после встречи избранного президента Дональда Трампа с руководителями спецслужб был опубликован отчет американской разведки о кибератаках. В нем говорится, что Владимир Путин пытался помочь Трампу выиграть президентские выборы. Трамп продолжает настаивать на том, что вмешательство хакеров никак не повлияло на исход голосования и на его итоговую победу. Дмитрий Песков заявил, что доклад выполнен на любительском уровне.

"Отношения находятся в низшей точке"

Инициатива американских сенаторов подготовить законопроект о новых санкциях в отношении России - в связи с обвинениями во вмешательстве в американские выборы - по мнению Пескова, не соответствует интересам ни Москвы, ни Вашингтона.

"Мы видим продолжающиеся попытки по исключению какого-либо диалога между нашими странами", - сказал Песков.

Ранее группа американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном объявила, что представит законопроект о новых санкциях в отношении Москвы.

"Мы по-прежнему надеемся, что так или иначе в перспективе удастся выйти на более позитивную траекторию выстраивания наших отношений", - также сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что "поскольку отношения находятся в низшей точке", форматы по нормализации отношений могут быть разными. Санкции, по его словам, чрезвычайно негативно отражаются на отношениях, но даже в этих условиях Москва приветствует возможности для диалога.