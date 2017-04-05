Песков: теракт в один день с визитом Путина "заставляет задуматься"

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Телеканал "Дождь"
среда, 5 апреля 2017 г. 07:53
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что теракт, совершенный в Петербурге в один день с визитом туда главы государства, «заставляет задуматься», передает корреспондент "Дождя".
© RIA/Scanpix

«Безусловно, сам факт того, что этот теракт был совершен в момент нахождения в городе главы государства, он заставляет задуматься и обращает на себя внимание. Это предмет для анализа спецслужб. Любой теракт является вызовом для каждого россиянина, включая нашего президента. Слова о том были ли сделаны какие-то выводы, делать выводы через несколько часов после теракта вряд ли целесообразно. Президент был пробрифингован о первых данных, которые удалось собрать, о том, что делают спецслужбы», — заявил Песков.

По его словам, версия самоподрыва смертника в вагоне поезда петербургского метро «фигурирует» в спецслужбах среди основных. Предположение о грядущих отставках в силовых ведомствах из-за теракта в Петербурге Песков назвал «неуместным».

«Вопрос о кадровых решениях считаю неуместным вообще. Россия находится на передовой фронта борьбы с международным терроризмом. И ни одна страна в мире до сих пор не могла в одиночку одержать победу над терроризмом. Но всем хорошо известен последовательный и очень жесткий подход президента Путина в борьбе с терроризмом», — подчеркнул Песков.

Он рассказал, что накануне вечером президенту России позвонил президент США Дональд Трамп. Он «выразил соболезнования и слова поддержки российскому народу в связи с терактом в метро Петербурга».

«Это был звонок, который американский президент сделал для того, чтобы выразить соболезнования и выразить солидарность с российским народом», — пояснил Песков.

Телеканал "Дождь"
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