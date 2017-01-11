Песков: сообщения о наличии у Кремля компромата на Трампа - утка

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сведения западной прессы о том, что у России якобы есть компромат на американских политиков, пишет newsru.com

"Нет, у Кремля нет компромата на Трампа", - цитирует Пескова ТАСС. Он опроверг также наличие у руководства РФ порочащих сведений о Хиллари Клинтон.

"Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация и это полная чушь. Кремль не занимается сбором компромата", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

"Это называется pulp fiction (низкопробное, бульварное чтиво. - Прим. ТАСС)", - резюмировал представитель Кремля.

"Качество открытой части предыдущего доклада (о хакерских атаках России на США) и качество этой "утки" - сопоставимы, - подчеркнул представитель Кремля. - Качество этой "бумаги" говорит за себя".

Он считает, что на это надо реагировать "с определенным юмором", "хотя есть и печальная сторона - действительно, существуют те, кто нагнетают такую истерику, кто лезут из кожи вон, чтобы поддерживать состояние "охоты на ведьм". Песков в связи с этим напомнил, что именно как продолжение "охоты на ведьм" новую фальшивку охарактеризовал и сам Трамп.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, "продолжение этого истеричного состояния" направлено на то, чтобы принудительно оставить российско-американские отношения "в русле деградации, не позволить кому-то просто задуматься, насколько это соответствует интересам двух стран, насколько это соответствует интересам мирового сообщества и что можно сделать, чтобы от тотальной конфронтации перейти к конструктивизму в отношениях (РФ и США)".

Накануне американский телеканал CNN со ссылкой на людей, имеющих доступ к секретной информации, сообщил о возможном наличии компромата на избранного президента США Дональда Трампа у российских спецслужб. Отмечалось, что об этом американской стороне стало известно от бывшего сотрудника британской разведки Mi6, получившего данные от российских источников. Собранные им сведения легли в основу 35-страничного доклада.

Вместе с тем телеканал сообщил, что краткую двухстраничную выжимку из этого досье на прошлой неделе представили Обаме и Трампу в рамках доклада о кибератаках. В документе говорилось о том, что "российские агенты" якобы обладают компроматом на избранного президента США.

Кроме того, в кратком резюме содержался вывод, что Россия подготовила компромат на обоих кандидатов в президенты США, но распространила только сведения, вредящие Хиллари Клинтон и Демократической партии. Также в документе заключается, что в ходе предвыборной кампании доверенные лица Трампа обменивались информацией через посредников с российским правительством.