Песков рассказал об условиях, на которых Путин может поладить с Трампом

Песков также предложил не спешить с реакцией на заявления кандидата на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Журналисты спросили Пескова, при каких условиях могут поладить два президента, после того как избранный лидер США накануне затронул эту тему на первой после выборов пресс-конференции.

"Я не знаю, удастся ли мне поладить с Владимиром Путиным. Я надеюсь, я смогу. Но есть большая вероятность, что я не смогу", - заявил Трамп.

При этом он уточнил, что не стоит говорить о новой "перезагрузке" отношений с Россией. По его словам, сейчас "кнопки перезагрузки нет".

"Мы либо поладим, либо нет", - заключил избранный президент США. Ранее он с гораздо большей уверенностью говорил, что поладит с Путиным и сможет начать более конструктивное взаимодействие, чем это получилось у администрации Барака Обамы.

Комментируя слова Трампа, Песков сказал, что "президент Путин своими действиями и в своих заявлениях четко и недвусмысленно демонстрирует готовность уважать наших партнеров".

"Но это уважение может быть только взаимным, односторонним оно быть не может", - пояснил он.

"В Москве надеются, что наши президенты поладят, - добавил Песков. - По крайней мере, господин Трамп говорил о готовности вести диалог".

Трамп сделал новый прогноз относительно будущих отношений с Путиным на фоне скандала с публикациями о том, что в России на Трампа собирали компрометирующие материалы.

На пресс-конференции избранный президент обрушился с жесткой критикой как на американских журналистов, сообщивших об этом, так и на спецслужбы США, которые, по его мнению, допустили утечку.

После пресс-конференции Трамп обсудил утечку с главой нацразведки США Джеймсом Клэппером. Тот заверил избранного президента, что американские спецслужбы не причастны к появлению досье, которое было опубликовано в издании BuzzFeed.

В заявлении Клэппера сказано, что эти материалы собрала частная компания, а Трампа хотели предупредить, что такая информация уже несколько месяцев циркулирует среди журналистов и политиков.

Песков еще накануне назвал чушью предположение, что Россия могла быть причастна к сбору компромата на Трампа.

Би-би-си впервые ознакомилась с документами в октябре и обнаружила в них существенные неточности. В них, в частности, речь идет о том, что Россия получила компрометирующую информацию о бизнес-интересах и личной жизни Трампа.

Выступая накануне на пресс-конференции, Трамп впервые согласился с выводами разведслужб о том, что за хакерскими атаками во время избирательной кампании в США стояла Россия. Об этом же заявил и номинированный им на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон.

Журналисты спросили Пескова, насколько Кремль обеспокоен позицией Тиллерсона по кибератакам, а пресс-секретарь президента предложил дождаться, когда "истерика" по поводу кибератак завершится.

Кроме того, Песков предложил не спешить с выводами по поводу заявлений Тиллерсона по Крыму и поставкам летального оружия Украине, которые тот сделал в среду на слушаниях в сенате.

Тиллерсон сказал, что Россия незаконно захватила Крым, а летальное оборонительное оружие может быть поставлено Киеву в случае возобновления боевых действий в Донбассе.

Москва разъяснит свою позицию по всем вопросам, которые могут появиться у будущего госсекретаря, ответил на это Песков.