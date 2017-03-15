Песков: Путин прохладно относится к восстановлению монархии в России

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rus.DELFI.lv
среда, 15 марта 2017 г. 13:30
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин без оптимизма относится к предложениям вернуть в России монархию или расширить президентские полномочия до диктатуры, передает "Интерфакс".
© AFP/Scanpix

"Путин без оптимизма относится к подобным идеям. В течение последних пяти лет его неоднократно спрашивали, и он в том или ином контексте вынужден был отвечать на такие вопросы. Он весьма прохладно относится к таким дискуссиям. Это хорошо известно", — заявил Песков. 15 марта исполняется 100 лет со дня отречения от престола последнего российского императора Николая II.

Представитель Кремля пояснил, что предложение главы Крыма Сергея Аксенова о том, что Россия нуждается в возвращении к монархической форме правления, является его личным мнением. "Личное мнение я высказать не могу и не имею права. Но полагаю, что сказанное является личным мнением Аксенова. Наверное, он волен его высказывать", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, возможна ли монархия в Крыму, Песков уточнил, что "монархии в отдельно взятом регионе России быть не может".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что России нужно изменить форму правления с республики на монархию. По его словам, "когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность". "Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры. Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия", — заявил он.

Также глава Крыма считает, что Владимиру Путину нужно занимать пост президента России пожизненно. "Мы желаем, чтобы до конца своих дней он (Путин) был нашим президентом. Я просто, честно, другого не вижу", — цитирует Аксенова "Крыминформ".

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