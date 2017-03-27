Песков: подросткам на митингах "обещали деньги"

"То, что мы видели вчера в некоторых местах, но, наверное, особенно в Москве, - это провокация и ложь, потому что те, кто накануне весьма изощренно и академическим языком, псевдоакадемическим языком объяснял, что акция законная и никоим образом не противоречит законодательству - они говорили чистую ложь", - сказал Песков.

По словам Пескова, акция не была согласована с властями. "Фактически людей заведомо тащили на неразрешенные места. Конечно, с этим согласиться нельзя, мы сожалеем, что вот эти активные граждане наши не захотели, наверное, во многом по незнанию, воспользоваться альтернативными площадками" - добавил он.

Песков также заявил, что подросткам, которые участвовали в митингах 26 марта, обещали деньги, если их задержат. "Есть определенные подтверждения тому", - сказал Песков. Какие именно подтверждения он имеет в виду, неизвестно. Кто именно обещал деньги подросткам, Песков также не уточнил.

Песков назвал прошедшие акции незаконными и обвинил их организаторов в провокации. Сотрудники полиции, по мнению пресс-секретаря президента, действовали "абсолютно корректно, высокопрофессионально и законно".

Тем временем Союз журналистов Москвы намерен потребовать от полиции разъяснений в связи с задержаниями журналистов на акции протеста.

Соответствующее обращение, как сообщил "Интерфаксу" глава союза Павел Гусев, будет направлено руководителям МВД и полиции Москвы.

По его словам, это первый за последние годы случай, когда журналистов на митингах забирали в автозаки и отвозили в отделения полиции.

Должен ли ответить Медведев?

Песков оставил без комментариев вопрос журналистов, считают ли в Кремле целесообразным, чтобы премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на обвинения Алексея Навального и его сторонников.

Оппозиционер Алексей Навальный разместил на своем канале в YouTube фильм, который рассказывает о том, что российский премьер при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом, включая элитную недвижимость. Этот фильм и послужил поводом к проведению протестных акций.

Медведев и его представители отказались комментировать эти разоблачения, указывая на политические амбиции Навального и судебные приговоры, вынесенные ему.

Акции протеста прошли 26 марта. В большинстве городов акции протеста под разными предлогами не были согласованы властями. В результате в Москве было задержано более 600 человек по официальным данным и более 1000 - по неофициальным.

Задержали и организатора акции, политика Алексея Навального, который утверждал, что власти Москвы допустили во время согласования акции нарушения, из-за которых ее больше не нужно согласовывать.