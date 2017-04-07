Песков: поддержка Асада Кремлем "небезусловна"

Поддержка режима сирийского президента Башара Асада Кремлем "небезусловна", заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью АР. При этом он подчеркнул, что РФ требует полного и всестороннего расследования химической атаки в провинции Идлиб, ответственность за которую Запад возлагает на сирийскую авиацию.

Песков подчеркнул: нельзя говорить о том, что Кремль может убедить Асада "делать все, чего бы ни захотели в Москве". В современных условиях это невозможно, цитирует Пескова "Дождь".

Пресс-секретарь также заметил, что между Москвой и Дамаском сейчас "отношения сотрудничества, обмена мнениями и полной взаимной поддержки". Песков подчеркнул, что Башар Асад и его армия - это "единственная реальная власть в Сирии, которая может противостоять террористам".

По этой причине Москва ждет полного международного расследования информации о химической атаке в Идлибе. Песков подчеркнул, что расследование нужно провести до принятия каких-либо резолюций со стороны Совета Безопасности ООН. По мнению представителя президента России, в ином случае "это будет просто несправедливо с точки зрения международного права".

По данным СМИ и сирийских правозащитников, жертвами атаки в провинции Идлиб стали более 70 человек. ЮНИСЕФ сообщала, что в результате произошедшего погибли 27 детей, пострадали от отравления 546 человек.

Вслед за сирийскими правозащитниками и волонтерами из "Сирийской гражданской обороны" о причастности к бомбежке самолетов Асада заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон указал на причастность к этому президента Сирии Башара Асада. В Кремле ранее заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии в применении химического оружия, - это "моментальные оценки и моментальные ярлыки". В Минобороны РФ заявляли, что сирийцы разбомбили цеха террористов, где производили химическое оружие.