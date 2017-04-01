Песков ответил на вопрос о расследовании Навального про недвижимость Медведева

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Телеканал "Дождь"
суббота, 1 апреля 2017 г. 13:40
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ABC News ответил на вопрос о расследовании главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, которое было посвящено предполагаемой недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Dmitrijus Peskovas
© Sputnik / Scanpix

Песков подчеркнул, что все госслужащие декларируют свои доходы и отчитываются перед спецслужбами.

По его словам, все доходы госслужащих «очень, очень прозрачны» для заинтересованных органов, которые отвечают за борьбу с коррупцией в России.

«А популистские обвинения разных активистов (…) не соответствуют действительности, потому что, конечно, эти активисты просто не могут знать информацию, известную спецслужбам», — заявил Песков.

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При этом он подчеркнул, что коррупция — это очень актуальная проблема для России, с которой нужно бороться.

«Общество совершенно не толерантно по отношению к этому. Поэтому да, неделю назад мы видели протесты в разных городах нашей страны. В некоторых это было организовано законно, в некоторых, как в Москве, это было сделано незаконно. Они [организаторы акции протеста] не захотели уведомить мэрию законным путем, поэтому акции в Москве были незаконны», — подчеркнул Песков.

За неделю до акций протеста, которые прошли в Москве и других городах России 26 марта, Алексею Навальному, подавшему заявку на проведение акции протеста в центре Москвы за несколько дней до этого, пришел ответ из мэрии. В нем говорилось, что акцию провести невозможно, так как она помешает людям, не участвующим в ней, но альтернативного маршрута для ее проведения не предложили. Позднее в мэрии ответ Навальному на заявку о проведении акции протеста назвали «окончательным».

В результате акция протеста в Москве 26 марта была не санкционирована городскими властями. Во время нее полиция задержала больше тысячи человек. Поводом для акций против коррупции по всей России стало расследование Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», которое было посвящено предполагаемой собственности Дмитрия Медведева. В нем говорилось о нескольких усадьбах, старинном особняке в Петербурге, двух яхтах и виноградниках.

Телеканал "Дождь"
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