Песков отказался комментировать расследование Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать расследование оппозиционера Алексея Навального о его сыне Николае Чоулзе, который нигде не работает, но ведет роскошный образ жизни, заявил, что никогда не будет публично обсуждать деятельность своих детей.
Dmitrijus Peskovas
© Sputnik / Scanpix

"Я не пользуюсь интернетом во время отдыха, поэтому сам ничего из публикаций не видел и, собственно, не хочу видеть, мне об этом рассказали мои коллеги. Семью свою я ни с кем не намерен обсуждать, и не намерен воспринимать хоть какую-то информацию о моей семье извне от кого бы то ни было", - подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопрос об активной общественной деятельности своей дочери Елизаветы, Песков признался, что относится к этому "настороженно". "Она действительно сотрудничала с общественной ассоциацией, которая занимается вопросами развития малого и среднего бизнеса, но не более того. У нее не было никаких работодателей", - заверил пресс-секретарь президента.

"Я не пользуюсь интернетом во время отдыха, поэтому сам ничего из публикаций не видел и, собственно, не хочу видеть, мне об этом рассказали мои коллеги. Семью свою я ни с кем не намерен обсуждать, и не намерен воспринимать хоть какую-то информацию о моей семье извне от кого бы то ни было", - подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопрос об активной общественной деятельности своей дочери Елизаветы, Песков признался, что относится к этому "настороженно". "Она действительно сотрудничала с общественной ассоциацией, которая занимается вопросами развития малого и среднего бизнеса, но не более того. У нее не было никаких работодателей", - заверил пресс-секретарь президента.

NEWSru.com
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