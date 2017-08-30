Песков отказался комментировать расследование Навального

"Я не пользуюсь интернетом во время отдыха, поэтому сам ничего из публикаций не видел и, собственно, не хочу видеть, мне об этом рассказали мои коллеги. Семью свою я ни с кем не намерен обсуждать, и не намерен воспринимать хоть какую-то информацию о моей семье извне от кого бы то ни было", - подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопрос об активной общественной деятельности своей дочери Елизаветы, Песков признался, что относится к этому "настороженно". "Она действительно сотрудничала с общественной ассоциацией, которая занимается вопросами развития малого и среднего бизнеса, но не более того. У нее не было никаких работодателей", - заверил пресс-секретарь президента.

"Я не пользуюсь интернетом во время отдыха, поэтому сам ничего из публикаций не видел и, собственно, не хочу видеть, мне об этом рассказали мои коллеги. Семью свою я ни с кем не намерен обсуждать, и не намерен воспринимать хоть какую-то информацию о моей семье извне от кого бы то ни было", - подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопрос об активной общественной деятельности своей дочери Елизаветы, Песков признался, что относится к этому "настороженно". "Она действительно сотрудничала с общественной ассоциацией, которая занимается вопросами развития малого и среднего бизнеса, но не более того. У нее не было никаких работодателей", - заверил пресс-секретарь президента.